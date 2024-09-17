Büyüyen sorunlar okuldan koparıyor

Haber Merkezi

Ülkede her geçen gün ekonomik kriz daha da derinleşiyor. Kriz nedeniyle alınan tasarruf önlemleri eğitimi de derinden etkiliyor. Bu kapsamda ortaya çıkan taşımalı eğitim ve okullardaki temizlik sorununa karşı eğitimciler ve veliler seslerini duyurmak için alanlara indi.

Bolu’da bir araya gelen Eğitim Sen Bolu Şubesi ve Öğrenci Veli Derneği, tasarruf tedbirleri kapsamında taşımalı eğitimin kaldırılmasını protesto etti. Yapılan açıklamada, “Holdinglerin vergi borçlarını tek kalemde silen iktidar, emekçilere tasarruf dayatmakta; en temel insan hakkı olan eğitime ayrılan bütçe her yıl azalmakta; ülkenin tüm kaynakları sermayeyi ve tarikatları mutlu edebilmek için kullanılmaktadır. Kamuda tasarruf edilmemesi gereken alanların başında gelirken, maalesef en çok tasarrufa zorlanan alanlardan biri eğitim olmaktadır. Yoksulluğun derinleşmesiyle okul terklerinin arttığı süreçte çocukların barınma, beslenme, ulaşım ihtiyacını karşılamayan iktidar ve MEB, açlık sınırının dahi altında bir ücretle hayatta kalmaya çalışan halkı kendi kaderiyle baş başa bırakmaktadır. Eğitimde tasarrufu dayatan paketler öğrencilerin ve velilerin hayatını gün geçtikçe zorlaştırmakta ve bey çocuğunun bey, ırgat çocuğunun ırgat olarak kalmasını dayatmaktadır” denildi.

Her geçen yıl bütçeden eğitime ayrılan payın azaltılması ve eğitime ayrılan bütçeden kamu okullarına ayrılan payın küçülmesinin bilinçli bir tercih olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu bilinçli tercihler sonucu birçok ilde ortaöğretim öğrencileri taşımalı eğitim hakkından dolayısıyla eğitime erişim hakkından mahrum kalmıştır. Taşımalı eğitimin kaldırılması, gitgide yoksulluğa itilen dar gelirli aileler için büyük bir maddi yük oluşturacak, bu yükü sırtlayamayacak olan ailelerin çocuklarının ise eğitime erişimini sınırlayacaktır. Taşımalı eğitimin sona erdirilmesi sonucunda okul terklerinin artması söz konusu olacak; böylece çocuk yaşta evliliklerin ve çocuk işçiliğin artmasına zemin yaratılacaktır. Eğitimde adalet ve eşitlik ilkelerinin korunması adına, taşımalı eğitimin kaldırılması kararının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Eğitim hakkı, her çocuğun temel hakkıdır ve bu hakkın korunması için taşımalı eğitim gibi uygulamaların devam ettirilmesi veya alternatif çözümler geliştirilmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

MEB ÖNÜNDE EYLEM

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde açıklama yaparak tasarruf tedbirleri kapsamında okulların kaderine terk edildiğini açıkladı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 19,9 milyon öğrencinin eğitim öğretim yılına başladığı bu dönemde, okullarda temizlik ve güvenlik personeli eksikliği olduğunu, hem eğitimin niteliğinin hem de çocukların sağlığının ciddi şekilde tehdit altında olduğunu ifade ederek, “Okulların sabun, tuvalet kağıdı gibi hayati ihtiyaçlarını bile gideremeyip bu ihtiyaçları velilerin sırtına yükleyen Bakanlık, artık okulların temizliğinden tamamen elini çekmiştir” dedi.

Bakan Yusuf Tekin hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Özbay, “Savaşlarda bile hedef alınmayan, dünyanın en güvenli binaları olması gereken devlet okullarının pisliğe ve dış tehditlere terk edilmesini kabul etmiyoruz. Sağlıklı eğitim ve güvenli okul, eğitim emekçileri için de öğrencilerimiz için de bir haktır, bu haktan vazgeçmeyeceğiz!” diye konuştu.