Buz gibi sınıflarda eğitim görüyorlar

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 34 ay geçmesine rağmen, yıkımın en ağır yaşandığı kentlerin başında gelen Hatay’da yaşam koşulları hâlâ normale dönebilmiş değil. Başta barınma olmak üzere temel ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretilemezken depremzedeler, 4’üncü kışlarını da konteyner kentlerde karşılıyor.

Altyapı eksiklikleri ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklar, özellikle öğrenciler açısından hayatı daha da zorlaştırıyor. Defne ve Antakya ilçelerindeki okullara doğalgaz verilmemesi nedeniyle sınıflar ısıtılamıyor; öğrenciler buz gibi sınıflarda eğitim görmek zorunda bırakılıyor. Eğitimciler ve veliler ısınma sorununun bölgedeki çocukların eğitim hakkını ve sağlığını etkilediğini söyleyerek tepki gösteriyor.

OLAN ÇOCUKLARA OLUYOR

Hatay Eğitim Sen Şube Başkanı Özgür Tıraş; ulaşım, elektrik, su kesintileri gibi birçok sorunun yanı sıra ısınma sorununun da çözümsüz kaldığını söyledi. Son günlerde okullarda yaşanan ısınma probleminin çocukları ve öğretmenleri ciddi şekilde mağdur ettiğini belirten Tıraş, Defne’de yaklaşık 10 okulda ısınmanın sağlanamadığını, Antakya’da ise bu sayının 10’u geçtiğini vurguladı. Tıraş şu ifadeleri kullandı: “Bazı okullar yeni yapıldı. Bazı okullar ise kömürden doğalgaza geçti. Milli Eğitim ihaleyi şirketlere vermiş. İhaleyi alan firma ile doğalgazı verecek firma sorumluluğu birbirine atıyor. Finalde olan çocuklara oluyor. Okul öncesinden liseye kadar birçok kademede eğitim gören öğrenciler soğuk sınıflarda ders yapmak zorunda kalıyor. Yetkileri uyardık, veliler de iletişime geçti. Gaz veren şirketle görüştük ama çözüm yok. Milli Eğitim ilgilendiğini söylüyor ama hâlâ çözüm yok.”

LÜKS DEĞİL TEMEL İHTİYAÇ

Defne’deki Çekmece Şehit Türkmen Ortaokulu’nda 5’inci sınıfta okuyan bir öğrencinin annesi Neşe Aslan “Oğlumu artık zorla götürüyorum okula. Çocuklar sürekli öksürüyor. Birkaç gündür yollamıyoruz ama haftaya sınavları başlıyor. Bize sürekli sorun hallolacak dediler ama çözüm bulunmadı. Artık insanlar kendi imkânlarıyla soba alır hale geldi. Çocuklar artık okula gitmek istemiyor. Artık gaz verilmezse çocuklarımızı okula yollamayacağız. Müdür de çok uğraştı. Havalar gittikçe soğuyor neden bu çocuklar soğukta ders görüyorlar? Bu bir lüks değil, temel bir ihtiyaç. Çocuklarımızın sıcak sınıflarda eğitim görmesi şart. Acil çözüm bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

***

SOĞUK OKULLARDA DERS

Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde ısınma sorununun yaşandığı okullardan bazılarının isimleri şunlar:

●Türkiye İş Bankası Defne Anadolu Lisesi,

●Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu,

●Çekmece Şehit Türkmen İlkokulu,

●Yüksel Kemal Behzetoğlu Anadolu Lisesi,

●Turunçlu İlkokulu,

●Dr. Mustafa Gençay Anadolu Lisesi,

●Çekmece Şehit Türkmen İlkokulu,

●Zen Ortaokulu,

●Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi,

●Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi,

●Ertuğrul Gazi İlkokulu,

●75.Yıl İlkokulu