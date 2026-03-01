Giriş / Abone Ol
Buz hokeyinde dünya şampiyonası heyecanı başlıyor: Milli Takım da mücadele edecek

18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları yarın oynanacak maçları yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Turnuvada Türkiye de mücadele edecek.

Spor
  • 01.03.2026 09:55
  • Giriş: 01.03.2026 09:55
  • Güncelleme: 01.03.2026 09:58
Kaynak: AA
AA

Genç Milli Erkek Takımı'nın mücadele edeceği 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları, yarın Çin'de başlayacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre, Hong Kong'da gerçekleştirilecek organizasyon 8 Mart tarihine kadar sürecek.

Milli Takım, şampiyonada Yeni Zelanda, İsrail, Özbekistan, Hong Kong ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Kırmızı-beyazlıların maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

11.30 Türkiye-Yeni Zelanda

3 Mart Salı:

08.00 Türkiye-İsrail

5 Mart Perşembe:

11.30 Türkiye-Özbekistan

6 Mart Cuma:

15.30 Hong Kong-Türkiye

8 Mart Pazar:

11.30 Bulgaristan-Türkiye

