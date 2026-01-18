Buz hokeyinde hedef altın madalya

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Zeytinburnu Buz Adası’nda yaptığı açıklamada, genç milli takımların katılacağı uluslararası organizasyonlara yüksek hedeflerle hazırlandıklarını ifade etti.

İstanbul’un ev sahipliğinde yarın başlayacak 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nın zorlu geçeceğini belirten Albayrak, kadın milli takımının geçen yıl bir alt grupta şampiyon olarak bu seviyeye yükseldiğini hatırlattı.

Türkiye’nin tarihinde ilk kez ikinci klasman A Grubu’nda mücadele edeceğini vurgulayan Albayrak, “Zor bir turnuva bizi bekliyor ama hedefimiz altın madalya. Millilerimiz sahaya bu parolayla çıkacak” dedi.

Bulgaristan’da düzenlenecek 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda da güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını dile getiren Albayrak, erkek milli takımında da hedefin değişmediğini söyledi.

Albayrak, “Bulgaristan’da da hedefimiz altın. Genç sporcularımızın oradan madalyayla döneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MOTİVASYONUMUZ ÇOK YÜKSEK”

Milli takımların katıldıkları her organizasyonda altın madalya hedefiyle mücadele ettiğini belirten Halit Albayrak, buz hokeyinin Türkiye’deki gelişimine de dikkat çekti.

Tesisleşme ve kulüpleşmenin artmasının başarıyı doğrudan etkilediğini ifade eden Albayrak, Türkiye’de 15 yıl önce yalnızca 2 buz hokeyi tesisi bulunurken bugün bu sayının 20’ye yaklaştığını söyledi.

Kulüp ve lisanslı sporcu sayısındaki artışın milli takım seviyesine de yansıdığını dile getiren Albayrak, “Dünya şampiyonalarında aldığımız dereceler, yaptığımız yatırımların sonucu. Elde edilen her başarı, Türkiye buz hokeyi tarihinde daha önce yaşanmamış başarılar. Motivasyonumuz çok yüksek ve bunu korumaya devam ediyoruz” diye konuştu.

2026 HEDEFİ: MADALYALI BİR YIL

Federasyonun 2026 yılı organizasyon takvimine ilişkin bilgiler de veren Halit Albayrak, erkek milli takımının Güney Afrika’da, kadın milli takımının ise Hong Kong’da dünya şampiyonalarında mücadele edeceğini belirtti.

İstanbul ve Bulgaristan’daki şampiyonalarla yoğun bir takvimleri olduğunu ifade eden Albayrak, “Başarılarımıza yenilerini ekleyerek 2026 yılını bol madalyalı ve kupalı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.