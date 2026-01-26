Buz hokeyinde ikincilik
Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda son maçında Bosna Hersek'i yenen Milli Takım, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Kaynak: AA
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda ikinci oldu.
Kırmızı-beyazlılar, başkent Sofya'daki organizasyonun ilk karşılaşmasında Tayland'ı 10-1, ikinci maçında Belçika'yı 3-2 yendi.
Üçüncü karşılaşmasında ev sahibi Bulgaristan'a 6-1 yenilen milli takım, dördüncü maçında Tayvan'a 5-4 kaybetti. Finalde Bosna Hersek ile mücadelesinden 16-1 galip ayrılan Türkiye, organizasyonu ikinci tamamladı.