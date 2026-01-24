Giriş / Abone Ol
Buz hokeyinde mağlubiyet

20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçında Türkiye, Tayvan'a 5-4 mağlup oldu.

Spor
  • 24.01.2026 17:06
  • Giriş: 24.01.2026 17:06
  • Güncelleme: 24.01.2026 17:19
Kaynak: Spor Servisi
AA

Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçında Türkiye, Tayvan'a 5-4 mağlup oldu.

Başkent Sofya'daki organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı takım, 4. maçında Tayvan ile karşılaştı.

Kış Sporları Sarayı'nda oynanan karşılaşmasında milli takım, Tayvan'a 5-4 yenildi. Türkiye, şampiyonadaki son maçını yarın Bosna Hersek ile yapacak.

