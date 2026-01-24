Buz hokeyinde mağlubiyet

Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçında Türkiye, Tayvan'a 5-4 mağlup oldu.

Başkent Sofya'daki organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı takım, 4. maçında Tayvan ile karşılaştı.

Kış Sporları Sarayı'nda oynanan karşılaşmasında milli takım, Tayvan'a 5-4 yenildi. Türkiye, şampiyonadaki son maçını yarın Bosna Hersek ile yapacak.