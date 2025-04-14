Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı
Buz pateni sporcusu Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı. Güneş'in, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı.
Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı belirtilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.
Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.