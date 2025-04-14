Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı

Buz pateni sporcusu Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı. Güneş'in, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı.

Güncel
  • 14.04.2025 12:45
  • Giriş: 14.04.2025 12:45
  • Güncelleme: 14.04.2025 12:49
Kaynak: AA
Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı
Fotoğraf: Ali Efe Güneş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı belirtilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.

Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol