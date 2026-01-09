''Buzağılar bile hacizli, 5 bin 870 tarla satışta''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, 2025 yılı boyunca tarım sektörünü derinden etkileyen haciz dalgasının, 2026 yılının ilk haftasında da hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

Gürer, yeni yılın ilk günlerinde binlerce tarlanın, traktörlerin ve hatta henüz büyümemiş buzağıların icra yoluyla satışa çıkarıldığını belirterek, "Çiftçi yeni yıla umutla değil, icra memuruyla girdi" dedi.

''HAYVANLAR STRESTEN ERİYOR, BUZAĞILAR HACİZLİ''

Tarımdaki krizin boyutlarını Lüleburgaz’daki bir icra vakası üzerinden anlatan Gürer, 2026’nın ilk haftasında bir ilçede 20 adet büyükbaş hayvanın haraç mezat satışa çıkarıldığını duyurdu. 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 6 Ocak 2026 tarihli bilirkişi raporuna atıfta bulunan Gürer, raporda yer alan "Hayvanların yer değişimi ve hava şartlarından dolayı kilo verdikleri görülmüştür" ifadesine dikkat çekti.

İcra kıskacındaki hayvanların bile stresten eridiğini vurgulayan Gürer, "Satış listesinde 13 adet düve ve dananın yanı sıra 7 adet buzağı bulunuyor. Buzağılar daha büyümeden icra dairesinin satış listesine düşmüş durumda. Toplamda 1 milyon 37 bin lira değer biçilen bu hayvanlar, bir üreticinin alın teri ve geleceğidir" ifadelerini kullandı.

İCRA LİSTESİ KABARIYOR: BİNLERCE TARLA SATIŞTA

Ömer Fethi Gürer, 8 Ocak 2026 tarihi itibarıyla icra dairelerinde satışa çıkarılan tarımsal varlıkların listesini paylaşarak tablonun vahametini gözler önüne serdi. Gürer’in paylaştığı verilere göre icradaki varlıklar şöyle sıralandı:

Tarla: 5.870 adet

455 adet Traktör: 72 adet

72 adet Tarım Makinesi: 52 adet

52 adet Samanlık ve Besi Damı: 27 adet

Bu rakamların sadece bir istatistik olmadığını, tarımdan kopan hayatları temsil ettiğini belirten Gürer, "5 bin 870 tarla icralık olur mu? 72 traktör yediemin otoparklarında çürümeye terk edilir mi? İcra daireleri adeta birer tarım makine pazarına dönüştü" değerlendirmesinde bulundu.

2025 yılının çiftçi için "kayıp yıl" olduğunu hatırlatan Gürer, 2026 yılına dair beklentilerin de bankaların kredi politikaları nedeniyle söndüğünü belirtti. Kredi almak isteyen çiftçinin önüne "BAĞ-KUR borcunu öde" şartının konulduğunu ve bu durumun finansmana erişimi engellediğini ifade eden Gürer, şunları söyledi:

"Üretim için girdi maliyetleri katlanıyor, çiğ süt fiyatı düşük, yem fiyatı yüksek. Buna rağmen icraların ertelenmesi yönündeki çağrılarımıza kulak tıkanıyor ve işlemler sürüyor. Üreticiyi toprağına küstürdünüz, hayvanını elinden aldınız. Ahırdaki ineği, tarladaki traktörü satarak bu ülkeyi doyuramazsınız. İktidar bu feryadı duymalı, hacizler derhal durdurulmalıdır."