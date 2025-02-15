Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde "Altın At Kristal Buz Festivali" yapıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Altın At Kristal Buz Festivali" gerçekleştirildi.

Buzla kaplı gölün Çıldır Belediyesi Sosyal Tesisleri mevkisinde düzenlenen festivale, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre illerden ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.

Atlı kızak, rahvan at, atlı okçuluk, cirit, buz pateni, güreş, off-road gösterisi gibi birçok renkli organizasyonun düzenlendiği festivalde, buz altında balık tutma etkinliği de yapıldı.

Şenliklerde ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı ile Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

- "Türk kültürünü, örfünü ve töresini yaşatıyoruz"

Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'ın tarihi ve coğrafyasıyla önemli bir yer olduğunu söyledi.

Gelenek ve ata kültürünün yaşatılması için şenlikleri yeni nesillere aktarmanın çabasında olduklarını vurgulayan Çiçek, "Bu etkinliklerle Türk kültürünü, örfünü ve töresini yaşatıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da Çıldır Gölü'nün önemine işaret ederek, bu ve benzeri etkinliklere destek olduklarını kaydetti.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ise etkinlik için buraya gelen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bazı spor dallarında düzenlenen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.