Buzlanan yol kazaya neden oldu

Adıyaman’da, buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABD 612 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında yolun buzlanması sebebiyle kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 19 yaşındaki D.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.