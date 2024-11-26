Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Buzlanan yolda otomobil takla attı: 3 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde buzlanan yolda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 26.11.2024 23:49
  • Giriş: 26.11.2024 23:49
  • Güncelleme: 26.11.2024 23:49
Kaynak: İHA
Buzlanan yolda otomobil takla attı: 3 yaralı


Edinilen bilgiye göre kaza, Adilcevaz-Erciş karayolunu üzerinde bulunan Aydınlar beldesi yakınlarında meydana geldi. C.D. yönetiminde 65 DS 890 plakalı otomobil buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile Erciş Şehit Rıdvan Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BirGün'e Abone Ol