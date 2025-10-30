Giriş / Abone Ol
Buzlanma nedeniyle Ilgar Geçidi’nde ulaşım aksadı

Ardahan'da etkili olan kar ve buzlanma Ilgar Geçidi’nde ulaşımda aksamalara yol açtı. Çok sayıda TIR geçitte mahsur kaldı.

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Posof karayolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi’nde buzlanma nedeniyle çok sayıda TIR yolda mahsur kaldı.

Bölgede gündüz etkili olan kar yağışının ardından gece havanın soğumasıyla birlikte Ilgar Geçidi’nde yollar buz tuttu.

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Buzlanma nedeniyle bazı TIR’lar kayarak yolu kapatırken, karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

