Buzlar eriyor: Zuckerberg, Trump’la barışmak için kesenin ağzını açtı

Küresel çapta yüz milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) olan Mark Zuckerberg, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump için kesenin ağzını açtı.

Zuckerberg, ABD’nin 47. Başkanı seçilen ve ikinci kez bu koltuğa oturacak olan Donald Trump’ın açılış töreninde kullanılmak üzere ayrılan fona bağışta bulundu.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklama yapan Meta sözcüsü, Zuckerberg'in, Trump'ın açılış töreninin masrafları için kullanılacak fona 1 milyon dolar bağışta bulunduğunu söyledi.

Şirketin ne amaçla bu bağışı yaptığına ilişkin bir bilgi verilmedi. Öne çıkan değerlendirmelere göre, Trump’ın Floria’daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği yemeğe katılan Zuckerberg, Trump ile iyi ilişkiler geliştirmek amacıyla bu hamlede bulundu. Mar-a-Lago malikanesinde yemekte, ikili bir araya gelmiş ve sohbet etmişti.

“SORUNLU İLİŞKİYİ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR”

Trump'ın politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına getireceğini duyurduğu Stephen Miller, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Zuckerberg'in, Trump'ın ekonomik planlarını desteklemek istediğini ve aralarındaki "sorunlu" ilişkiyi düzeltmeye çalıştığını belirtmişti.

ABD'de 6 Ocak 2021’de gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle “süresiz olarak” kapatmıştı.

Trump, 2021’de yaptığı bir açıklamada, eski başkanlığı döneminde akşam yemeğinde Facebook Kurucusu Zuckerberg ve eşini ağırladığını anımsatarak, “Ben Beyaz Saray'a tekrar geldiğimde artık Zuckerberg ve eşi için akşam yemekleri olmayacak” ifadesini kullanmıştı.