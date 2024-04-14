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Buzları erimeye devam eden Çıldır Gölü dronla görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 14.04.2024 14:11
  • Giriş: 14.04.2024 14:11
  • Güncelleme: 14.04.2024 14:11
Kaynak: AA
Buzları erimeye devam eden Çıldır Gölü dronla görüntülendi

Kışın yüzeyi buzla kaplanan Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi dron ile görüntülendi.

Kars-Ardahan sınırındaki 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle geçen yıl aralık ayında oluşan buz tabakaları, 5 ay sonra erimeye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü yüzeyindeki buzların erimesi Kars'ın Çanaksu köyü mevkisinde dron ile görüntülendi.

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