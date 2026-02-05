‘Buzları eriten’ zirve

Dış Haberler

Latin Amerika’da emperyalist tehditlerin ve hakaretlerin hedefi olan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile ilk kez yüz yüze görüştü. Görüşmenin “verimli” geçtiğini belirten taraflardan “işbirliği” ve “yumuşama” sinyalleri geldi.

‘BİRLEŞTİREN NOKTALAR’

ABD Başkanı Trump, son aylarda sıkça eleştirdiği ve “hasta ülke” olarak nitelendirdiği Kolombiya lideri Petro ile Beyaz Saray’da ilk kez bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen

görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile Beyaz Saray’da basına kapalı düzenlenen görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Yaptırımlar dahil birçok konu üzerinde çalıştıklarını aktaran Trump, görüşmenin “çok iyi geçtiğini” ve Petro’nun da "müthiş" olduğunu ifade etti. Gazetecilerin Kolombiya kaynaklı uyuşturucu trafiğiyle mücadelede mutabakat sağlanıp sağlanmadığı sorusuna Trump, “Evet, üzerinde çalıştık ve çok iyi anlaştık” yanıtını verdi. Trump, Petro ile geçmişte iyi ilişkileri olmadığını kabul ederken, “Ama hiç tanışmamıştık; onu hiç tanımıyordum” dedi.

Petro ise görüşmenin "pozitif" bir havada geçtiğini dile getirerek “Bizi bölen unsurlara değil, birleştiren noktalara odaklanıyoruz” dedi. Petro, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede de Trump’a birtakım önerilerde bulunduğunu belirtti.

VENEZUELA KONUŞULDU

“Venezuela’yı nasıl yeniden ayağa kaldırabileceğimizi de ele aldık” diyen Petro, “Kolombiya’nın desteğiyle Venezuela’yı nasıl yeniden canlandırabileceğimizi ve yaptırımlar kaldırılmadığı takdirde ABD’nin nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğini değerlendirdik” ifadelerini kullandı.