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Buzlu yolda kayan otomobil evin bahçesine düştü: 1 yaralı

Sivas’ta buzlanan yolda kayan otomobil, müstakil evin bahçesine düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 04.12.2024 23:36
  • Giriş: 04.12.2024 23:36
  • Güncelleme: 04.12.2024 23:36
Kaynak: İHA
Buzlu yolda kayan otomobil evin bahçesine düştü: 1 yaralı


Edinilen bilgiye göre kaza, Tuzlugöl Mahallesi Kırlangıç Sokak’ta meydana geldi. 21 yaşındaki K.K. idaresindeki 50 ADS 968 plakalı Chery marka otomobil, yolun buzlanması nedeniyle kontrolden çıktı ve tek katlı müstakil bir evin bahçesine düşerek ağaçlarda asılı kaldı. Kazada araç sürücüsü K.K. hafif yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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