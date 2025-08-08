BYD, 13 milyonuncu elektrikli aracını üretti

BYD, 13 milyonuncu yeni enerji aracını (yüzde 100 elektrikli ve şarj edilebilir hibrit) üretim bandından indirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, 13 milyonuncu yeni enerji aracının (NEV) üretimini tamamladı. Üretim hattından çıkan YANGWANG U7 ile gerçekleştirilen bu gelişme, yalnızca BYD için değil, küresel yeni enerji araç endüstrisi için de dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

2025 İLK YARISINDA 2,1 MİLYON ARAÇ SATILDI

Yılın ilk yarısında BYD, dünya çapında toplam 2 milyon 145 bin 954 adet yeni enerji binek araç satışı gerçekleştirdi. Bu satışların 470 bin 86 adedi binek araç ve pick-up modelleri olmak üzere yurt dışı pazarlarda gerçekleşti. Yurt dışı satışlarda kaydedilen yüzde 128,5'lik yıllık artış, BYD'nin uluslararası pazardaki yükselişini ortaya koydu.

Türkiye'de ise BYD, Ocak-Temmuz 2025 döneminde 29 bin 284 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.