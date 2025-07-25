BYD fiyat listesi | BYD elektrikli araç fiyatları Temmuz 2025
ÖTV düzenlemesi sonrası BYD, Türkiye’deki elektrikli araç modellerinin yeni fiyatlarını duyurdu. Dolphin, Seal, Atto 3 ve Han modellerinin Temmuz 2025 fiyatları belli oldu. BYD elektrikli araç fiyatları Temmuz 2025 listesi açıklandı. İşte BYD fiyat listesi!
Türkiye’de Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, elektrikli otomobil piyasasında önemli fiyat değişimlerine yol açtı. Çinli otomotiv devi BYD, vergi dilimlerindeki değişikliğin ardından Türkiye için geçerli olan yeni fiyat listesini resmi olarak açıkladı.
Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte elektrikli araçlarda ÖTV matrahları güncellendi. Bu güncellemeyle bazı modeller düşük vergi dilimlerine girdiği için fiyat avantajı sağlarken, bazı modeller için oranlar yükseldi. BYD'nin sunduğu yeni liste, markanın farklı segmentlerdeki araçlarına göre değişen ÖTV oranlarını da yansıtıyor.
BYD 2025 TEMMUZ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
BYD’nin Türkiye’de satışta olan elektrikli araçlarının yeni liste fiyatları ve güncel ÖTV oranları aşağıdaki gibidir:
|Model
|ÖTV Oranı
|Yeni Tavsiye Edilen Fiyat (TL)
|Dolphin 150 kW Comfort
|%25
|1.629.500
|Dolphin 150 kW Design
|%25
|1.754.500
|Atto 3 150 kW Design
|%25
|2.038.500
|Seal U EV 160 kW Design
|%25
|2.403.250
|Seal U DM‑i 160 kW Design
|%45
|2.358.000
|Seal U DM‑i 238 kW AWD Design
|%75
|3.499.250
|Seal 160 kW Design
|%25
|2.186.000
|Seal 390 kW AWD Excellence
|%75
|3.595.750
|Han 380 kW AWD Executive
|%75
|4.261.750
|Tang 380 kW AWD Flagship
|%75
|4.837.000
BYD FİYAT LİSTESİ
BYD'nin sahip olduğu Dolphin, Atto, Seal, Han ve Tang modelleri için Temmuz 2025 itibariyle sunduğu fiyat listesi aşağıda yer almaktadır. BYD fiyat listesine göre firmanın sunduğu en ucuz araba 1 milyon 629 bin 500 TL' ile BYD Dolphin 150 kW Comfort paketiyken en pahalı araç ise 4 milyon 837 bin TL fiyat etiketiyle Tang 380 kW AWD oldu.
BYD DOLPHİN FİYATI
- BYD Dolphin 150 kW Comfort: 1.629.500 TL
- BYD Dolphin 150 kW Design: 1.754.500 TL
BYD ATTO 3 FİYATI
- BYD Atto 3 150 kW Design: 2.038.500 TL
BYD SEAL FİYATI
- BYD Seal U EV 160 kW Design: 2.403.250 TL
- BYD Seal U DM‑i 160 kW Design: 2.358.000 TL
- BYD Seal U DM‑i 238 kW AWD Design: 3.499.250 TL
- BYD Seal 160 kW Design: 2.186.000 TL
- BYD Seal 390 kW AWD Excellence: 3.595.750 TL
BYD HAN FİYATI
- BYD Han 380 kW AWD Executive: 4.261.750 TL
BYD TANG FİYATI
- BYD Tang 380 kW AWD Flagship: 4.837.000
BYD ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Temmuz 2025 itibarıyla geçerli ÖTV düzenlemesi sonrası BYD, Türkiye’de satışta olan modellere ilişkin fiyatları ve paket bazında teknik ayrıntıları duyurdu.
DOLPHİN 150 KW (COMFORT / DESİGN)
- Motor: 150 kW (204 HP), ön tahrikli PMSM
- Batarya: 60.4 kWh LFP Blade
- Menzil: ~427 km (WLTP)
- 0–100 km/s: ~7 saniye
- Şarj: AC 11 kW, DC 88 kW (CCS2)
- Paketler:
- Comfort
- Design
- ÖTV: %25
- Fiyat: Comfort 1.629.500 TL • Design 1.754.500 TL
ATTO 3 150 KW (DESİGN)
- Motor: 150 kW (201 HP), tork 310 Nm
- Batarya: 60.48 kWh Blade LFP
- Menzil: ~420 km (WLTP)
- 0–100 km/s: ~7.3 saniye
- Şarj: AC 7 kW, DC 70–88 kW (30–80% approx. 29dk)
- Bagaj: 440 L (katlanınca 1.340 L)
- Paket: Design
- ÖTV: %25
- Fiyat: 2.038.500 TL
SEAL U EV 160 KW (DESİGN)
- Motor: 160 kW (214 HP), RWD
- Batarya: 72 kWh Blade
- Menzil: 500 + km (tahmini WLTP)
- 0–100 km/s: ~9 saniye
- Şarj: AC 11 kW, DC 110–150 kW (30–80% approx. 26dk)
- Paket: Design
- ÖTV: %25
- Fiyat: 2.403.250 TL
SEAL U DM‑İ (DESİGN / AWD DESİGN)
- Plug‑in hibrit sistem
- Elektrikli menzil: ~80–100 km
- Paketler:
- Design (160 kW, RWD, ÖTV %45) – 2.358.000 TL
- AWD Design (238 kW, dört çeker, ÖTV %75) – 3.499.250 TL
SEAL (STANDART / EXTENDED / PERFORMANCE AWD)
- Batarya seçenekleri:
- 61.4 kWh (150 kW, 460 km, 0‑100 km/s ~7.5s, ÖTV %25)
- 82.5 kWh (230 kW, 570 km, ~5.9s, ÖTV %25)
- AWD Performance: 390 kW (523 HP), 670 Nm, 520 km, ~3.8s, ÖTV %75
- Şarj: AC 11 kW, DC 110–150 kW (30‑80% approx. 26dk)
- Paketler: Design • Excellence (AWD)
- Fiyat: Seal 160 kW Design – 2.186.000 TL; Seal 390 kW AWD Excellence – 3.595.750 TL
HAN L EV / DM-P / DM-İ (FWD / AWD)
- Platform: Super e‑Platform, 83.2–85.4 kWh Blade batarya
- Menzil: 601 – 701 km (CLTC)
- Şarj: Ultra hızlı, 10C destekli (5 dk’da ~400 km menzil)
- Paketler ve versiyonlar:
- EV FWD: 500 kW (670 HP), tek motor, 0‑100 km/s ~3.9s
- EV AWD: çift motor (230 kW + 580 kW), toplam 810 kW (1.086 HP), 0‑100 km/s ~2.7s
- DM‑i / DM‑p hibrit versiyonlar: 1.5L + elektrikli motor ile ~3.9s ivmelenme
- ÖTV: %75 (yüksek performanslı AWD EV)
- Fiyat: AWD EV Executive – 4.261.750 TL
TANG L EV / DM‑P (7‑KİŞİLİK SUV)
- Batarya: 100.5 kWh Blade LFP
- Menzil: 530 – 670 km (CLTC) model varyasyona göre
- Performans:
- EV AWD: 810 kW (1.086 HP), tork 860 Nm, 0‑100 km/s ~3.6s, max hız ~287 km/s
- Donanım: Flagship versiyon
- ÖTV: %75
- Fiyat: 4.837.000 TL
Not: Teknik veriler, BYD resmi kaynaklarından derlenmiştir. ÖTV oranları ve fiyatlar, Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye distribütörünün duyurduğu listedir.