BYD fiyat listesi | BYD elektrikli araç fiyatları Temmuz 2025

Türkiye’de Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, elektrikli otomobil piyasasında önemli fiyat değişimlerine yol açtı. Çinli otomotiv devi BYD, vergi dilimlerindeki değişikliğin ardından Türkiye için geçerli olan yeni fiyat listesini resmi olarak açıkladı.

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte elektrikli araçlarda ÖTV matrahları güncellendi. Bu güncellemeyle bazı modeller düşük vergi dilimlerine girdiği için fiyat avantajı sağlarken, bazı modeller için oranlar yükseldi. BYD'nin sunduğu yeni liste, markanın farklı segmentlerdeki araçlarına göre değişen ÖTV oranlarını da yansıtıyor.

BYD 2025 TEMMUZ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

BYD’nin Türkiye’de satışta olan elektrikli araçlarının yeni liste fiyatları ve güncel ÖTV oranları aşağıdaki gibidir:

Model ÖTV Oranı Yeni Tavsiye Edilen Fiyat (TL) Dolphin 150 kW Comfort %25 1.629.500 Dolphin 150 kW Design %25 1.754.500 Atto 3 150 kW Design %25 2.038.500 Seal U EV 160 kW Design %25 2.403.250 Seal U DM‑i 160 kW Design %45 2.358.000 Seal U DM‑i 238 kW AWD Design %75 3.499.250 Seal 160 kW Design %25 2.186.000 Seal 390 kW AWD Excellence %75 3.595.750 Han 380 kW AWD Executive %75 4.261.750 Tang 380 kW AWD Flagship %75 4.837.000

BYD FİYAT LİSTESİ

BYD'nin sahip olduğu Dolphin, Atto, Seal, Han ve Tang modelleri için Temmuz 2025 itibariyle sunduğu fiyat listesi aşağıda yer almaktadır. BYD fiyat listesine göre firmanın sunduğu en ucuz araba 1 milyon 629 bin 500 TL' ile BYD Dolphin 150 kW Comfort paketiyken en pahalı araç ise 4 milyon 837 bin TL fiyat etiketiyle Tang 380 kW AWD oldu.

BYD DOLPHİN FİYATI

BYD Dolphin 150 kW Comfort: 1.629.500 TL

BYD Dolphin 150 kW Design: 1.754.500 TL

BYD ATTO 3 FİYATI

BYD Atto 3 150 kW Design: 2.038.500 TL

BYD SEAL FİYATI

BYD Seal U EV 160 kW Design: 2.403.250 TL

BYD Seal U DM‑i 160 kW Design: 2.358.000 TL

BYD Seal U DM‑i 238 kW AWD Design: 3.499.250 TL

BYD Seal 160 kW Design: 2.186.000 TL

BYD Seal 390 kW AWD Excellence: 3.595.750 TL

BYD HAN FİYATI

BYD Han 380 kW AWD Executive: 4.261.750 TL

BYD TANG FİYATI

BYD Tang 380 kW AWD Flagship: 4.837.000

BYD ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Temmuz 2025 itibarıyla geçerli ÖTV düzenlemesi sonrası BYD, Türkiye’de satışta olan modellere ilişkin fiyatları ve paket bazında teknik ayrıntıları duyurdu.

DOLPHİN 150 KW (COMFORT / DESİGN)

Motor: 150 kW (204 HP), ön tahrikli PMSM

Batarya: 60.4 kWh LFP Blade

Menzil: ~427 km (WLTP)

0–100 km/s: ~7 saniye

Şarj: AC 11 kW, DC 88 kW (CCS2)

Paketler: Comfort Design

ÖTV: %25

Fiyat: Comfort 1.629.500 TL • Design 1.754.500 TL

ATTO 3 150 KW (DESİGN)

Motor: 150 kW (201 HP), tork 310 Nm

Batarya: 60.48 kWh Blade LFP

Menzil: ~420 km (WLTP)

0–100 km/s: ~7.3 saniye

Şarj: AC 7 kW, DC 70–88 kW (30–80% approx. 29dk)

Bagaj: 440 L (katlanınca 1.340 L)

Paket: Design

ÖTV: %25

Fiyat: 2.038.500 TL

SEAL U EV 160 KW (DESİGN)

Motor: 160 kW (214 HP), RWD

Batarya: 72 kWh Blade

Menzil: 500 + km (tahmini WLTP)

0–100 km/s: ~9 saniye

Şarj: AC 11 kW, DC 110–150 kW (30–80% approx. 26dk)

Paket: Design

ÖTV: %25

Fiyat: 2.403.250 TL

SEAL U DM‑İ (DESİGN / AWD DESİGN)

Plug‑in hibrit sistem

Elektrikli menzil: ~80–100 km

Paketler: Design (160 kW, RWD, ÖTV %45) – 2.358.000 TL AWD Design (238 kW, dört çeker, ÖTV %75) – 3.499.250 TL



SEAL (STANDART / EXTENDED / PERFORMANCE AWD)

Batarya seçenekleri: 61.4 kWh (150 kW, 460 km, 0‑100 km/s ~7.5s, ÖTV %25) 82.5 kWh (230 kW, 570 km, ~5.9s, ÖTV %25) AWD Performance: 390 kW (523 HP), 670 Nm, 520 km, ~3.8s, ÖTV %75

Şarj: AC 11 kW, DC 110–150 kW (30‑80% approx. 26dk)

Paketler: Design • Excellence (AWD)

Fiyat: Seal 160 kW Design – 2.186.000 TL; Seal 390 kW AWD Excellence – 3.595.750 TL

HAN L EV / DM-P / DM-İ (FWD / AWD)

Platform: Super e‑Platform, 83.2–85.4 kWh Blade batarya

Menzil: 601 – 701 km (CLTC)

Şarj: Ultra hızlı, 10C destekli (5 dk’da ~400 km menzil)

Paketler ve versiyonlar: EV FWD: 500 kW (670 HP), tek motor, 0‑100 km/s ~3.9s EV AWD: çift motor (230 kW + 580 kW), toplam 810 kW (1.086 HP), 0‑100 km/s ~2.7s DM‑i / DM‑p hibrit versiyonlar: 1.5L + elektrikli motor ile ~3.9s ivmelenme

ÖTV: %75 (yüksek performanslı AWD EV)

Fiyat: AWD EV Executive – 4.261.750 TL

TANG L EV / DM‑P (7‑KİŞİLİK SUV)

Batarya: 100.5 kWh Blade LFP

Menzil: 530 – 670 km (CLTC) model varyasyona göre

Performans: EV AWD: 810 kW (1.086 HP), tork 860 Nm, 0‑100 km/s ~3.6s, max hız ~287 km/s

Donanım: Flagship versiyon

ÖTV: %75

Fiyat: 4.837.000 TL

Not: Teknik veriler, BYD resmi kaynaklarından derlenmiştir. ÖTV oranları ve fiyatlar, Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye distribütörünün duyurduğu listedir.