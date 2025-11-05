BYD Fiyat Listesi | BYD Seal, Dolphin, Atto 3, Han, Tang fiyatları (Kasım 2025)

Elektrikli araç pazarında yükselen marka BYD, Kasım 2025 itibarıyla yeni fiyat listesini açıkladı. Geniş model yelpazesiyle dikkat çeken BYD, Dolphin, Seal, Atto 3, Han, Tang ve Seal U DM-i modelleriyle Türkiye’deki kullanıcılarına hem çevreci hem de performans odaklı alternatifler sunuyor. Özellikle hibrit teknolojisiyle öne çıkan Seal U DM-i modeli, elektrikli sürüş konforunu klasik motor gücüyle birleştirerek farklı kullanıcı profillerine hitap ediyor.

KASIM 2025 GÜNCEL BYD FİYAT LİSTESİ

BYD Dolphin Fiyatları

Model Donanım ÖTV Oranı Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat * BYD DOLPHIN 150 kW Comfort %25 1.719.000 ₺ 1.610.000 ₺ BYD DOLPHIN 150 kW Design %25 1.849.000 ₺ 1.740.000 ₺

BYD Atto 3 Fiyatları

Model Donanım ÖTV Oranı Liste Fiyatı BYD ATTO 3 150 kW Design %25 2.119.000 ₺

BYD Seal U EV ve Seal U DM-i Fiyatları

Model Donanım ÖTV Oranı Liste Fiyatı BYD SEAL U EV 160 kW Design %25 2.486.750 ₺ BYD SEAL U DM-i 160 kW Design (Hibrit) %45 2.358.000 ₺

BYD Seal Fiyatları

Model Donanım ÖTV Oranı Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat * BYD SEAL 160 kW Design %25 2.389.000 ₺ 2.349.000 ₺ BYD SEAL 390 kW AWD Excellence %75 3.829.000 ₺ -

BYD Sealion 7 Fiyatları

Model Donanım ÖTV Oranı Liste Fiyatı BYD SEALION 7 160 kW Design %25 2.389.000 ₺ BYD SEALION 7 390 kW Excellence %75 3.939.000 ₺

BYD Han Fiyatı

Model Donanım ÖTV Oranı Liste Fiyatı BYD HAN 380 kW AWD Executive %75 4.584.000 ₺

BYD Tang Fiyatı

Model Donanım ÖTV Oranı Liste Fiyatı BYD TANG 380 kW AWD Flagship %75 5.099.000 ₺

*Belirtilen kampanya fiyatları yalnızca nakit alımlarda geçerlidir. Kredi ile yapılan alımlarda kampanya fiyatı uygulanmamaktadır.

BYD’NİN TÜRKİYE PAZARINDAKİ KONUMU

BYD, elektrikli araç pazarında dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyor. Markanın fiyat politikası, donanım zenginliği ve güçlü menzil performansı onu segmentinde öne çıkarıyor. Ayrıca hatchback (Dolphin), SUV (Atto 3, Tang, Sealion 7) ve sedan (Seal, Han) modelleriyle her kullanıcı profiline uygun seçenekler sunuyor.

BYD MODELLERİNDE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Seal: Sportif çizgilere sahip tamamen elektrikli sedan, güçlü motor seçenekleriyle öne çıkıyor.

Sportif çizgilere sahip tamamen elektrikli sedan, güçlü motor seçenekleriyle öne çıkıyor. Dolphin: Kompakt boyutları ve uygun fiyatıyla şehir içi sürüşlerde ideal.

Kompakt boyutları ve uygun fiyatıyla şehir içi sürüşlerde ideal. Atto 3: SUV segmentinde yüksek donanım ve menzil avantajı sunuyor.

SUV segmentinde yüksek donanım ve menzil avantajı sunuyor. Han: Premium sınıfta yer alan model, lüks detaylarıyla dikkat çekiyor.

Premium sınıfta yer alan model, lüks detaylarıyla dikkat çekiyor. Tang: Geniş iç hacim, dört çeker sistem ve yüksek performans sunuyor.

Geniş iç hacim, dört çeker sistem ve yüksek performans sunuyor. Seal U DM-i: Hibrit motor teknolojisiyle hem uzun menzil hem de düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

BYD’nin en ucuz modeli hangisi?

Kasım 2025 itibarıyla BYD’nin en uygun fiyatlı modeli Dolphin Comfort olup kampanyalı fiyatı 1.610.000 TL’dir.

BYD Seal U DM-i modeli elektrikli mi?

BYD Seal U DM-i, hibrit bir modeldir. Hem elektrik motoru hem de benzinli motorla çalışabilir.

BYD modelleri nerede satılıyor?

BYD araçları Türkiye genelinde yetkili BYD bayilerinde ve markanın resmi web sitesinde listelenmektedir.

BYD’nin en güçlü modeli hangisi?

BYD Tang 380 kW AWD modeli, markanın en güçlü ve en lüks SUV seçeneğidir.

Kampanyalı fiyatlar nasıl uygulanıyor?

Kampanyalı fiyatlar yalnızca nakit alımlarda geçerlidir. Kredi ile yapılan satın alımlarda liste fiyatı uygulanır.