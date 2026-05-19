BYD, Formula 1'e giriyor iddiası

Formula 1’de Alpine takımının geleceğine dair belirsizlik sürerken, Fransız ekibine yönelik yatırım ve ortaklık iddiaları gündemi hareketlendirdi. Son dönemde özellikle Çinli otomotiv üreticisi BYD’nin adı paddock kulislerinde daha sık anılmaya başladı.

İngiliz basını ve Brezilya merkezli UOL’de yer alan haberlere göre Alpine’in hisselerinin yüzde 24’ünü elinde bulunduran Otro Capital, paylarını satma seçeneğini değerlendiriyor.

Bu gelişmenin ardından farklı yatırımcıların Enstone merkezli takımla ilgilendiği öne sürüldü.

BYD’DEN FORMULA 1 HAMLESİ

İddialara göre elektrikli otomobil sektörünün önde gelen markalarından BYD, Formula 1’e yalnızca sponsor ya da yatırımcı olarak değil, doğrudan üretici kimliğiyle giriş yapmayı hedefliyor.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem’in uzun süredir Formula 1’de Çinli bir üretici görmek istediği bilinirken, BYD’nin bu hedef doğrultusunda temaslarını artırdığı ifade edildi.

Ayrıca Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali ile BYD Başkan Yardımcısı Stella Li arasında bazı görüşmeler gerçekleştirildiği de iddialar arasında yer aldı.

VIRY-CHATILLON DETAYI

Haberlere göre BYD’nin ilgilendiği noktalardan biri de Renault’nun eski motor üretim tesisi Viry-Chatillon oldu. Renault’nun tesisi 2025 itibarıyla kapatma planı ve Alpine’in 2026’dan itibaren Mercedes müşteri takımına dönüşecek olması, söz konusu ihtimali daha güçlü hale getirdi.

Bu durum, Çinli şirketin yalnızca mevcut bir yapıya ortak olmak yerine kendi güç ünitesini geliştiren tam kapsamlı bir Formula 1 üreticisi olmayı hedeflediği şeklinde yorumlandı.

HORNER VE MERCEDES İDDİASI

Öte yandan Alpine ile ilgilenen tek tarafın BYD olmadığı da öne sürüldü. Eski Red Bull takım patronu Christian Horner’ın da Otro Capital’in hisselerini satın almak istediği iddia edilirken, Mercedes ve Toto Wolff cephesinin de süreci yakından takip ettiği belirtildi.

McLaren CEO’su Zak Brown ise olası Mercedes-Alpine iş birliğinin Red Bull ile Racing Bulls arasındaki modele benzeyebileceğini savundu.

ALPINE’DE MEVCUT DURUM

2026 sezonunda Alpine, takımlar klasmanında 23 puanla 5. sırada bulunuyor. Fransız ekipte Pierre Gasly 16 puanla takımın en istikrarlı pilotu olurken, Franco Colapinto ise 7 puan katkı sağladı.

Formula 1’de maliyetlerin giderek yükselmesi ve yeni motor döneminin yaklaşması nedeniyle Alpine’in geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki aylarda daha da hız kazanması bekleniyor.