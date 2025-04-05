ByteDance: ABD ile TikTok arasındaki anlaşma Çin yasalarına göre olmalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin merkezli TikTok'un ülkede yasaklanmasına ilişkin yasanın yürürlüğe gireceği tarihi dün 75 gün daha uzatmasının ardından uygulamanın çatı şirketi ByteDance, herhangi bir anlaşmanın Çin yasalarına göre onaya tabi tutulması gerektiğini açıkladı.

ABD'de TikTok'un güvenilirliğine ilişkin tartışmalar sürerken ByteDance, uygulama üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Uygulamanın ABD'deki akıbetine dair müzakerelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, ABD tarafıyla çözüme kavuşturulması gereken meselelerin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD ile Çin arasında henüz uzlaşmaya varılmadığı kaydedilerek, herhangi bir anlaşmanın Çin yasalarına göre onaya tabi tutulması gerektiği vurgulandı.