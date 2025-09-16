"C31K" soruşturması: 10 kişi tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde "C31K" platformuna yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Telegram ve Discord’daki “C31K” platformuna yönelik soruşturma yürütüldü.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüpheli hakkında "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet", "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret", "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak yaymak" suçlarından tutuklama kararı verirken, 23 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılık, 12 Eylül'de Telegram ve Discord uygulamalarında, 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımları başta olmak üzere, hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret paylaşımları ile deprem ve yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler kullanan, bazı olaylarda mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit paylaşımları, şehit aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapanlara yönelik soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda suça konu paylaşımları yapan 84 sosyal medya hesabı tespit edilmişti.

Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 40 kişiden, 33'ü gözaltına alınmıştı.

"C31K" NEDİR?

C31K, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu bir grup olarak ilk kez 2024 yılında gündeme gelmişti.

Grubun açılımı "Cehennemin 31. Katı" olarak biliniyor.

Telegram ve Discord gibi şifreli iletişim araçlarını kullanarak örgütlenen bu grup, başta cinsel istismar olmak üzere şantaj, taciz ve nefret söylemi gibi suçlarla ilişkilendiriliyor.

Platformun bazı üyeleri geçtiğimiz yıl kedilere işkence ettikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.