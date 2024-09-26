Çaçaron ne demek? Çaçaron kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan Çaçaron kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Çaçaron kelimesinin tek anlamı bulunuyor. TDK, Çaçaron kelimesinin kökenini İtalyanca olarak belirtiliyor. Peki Çaçaron ne demek? Çaçaron kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

ÇAÇARON NE DEMEK?

Günümüzde tek anlamda kullanılan Çaçaron sözcüğü; Yüksek sesle, şirretçe ve karşısındakini bezdirip yıldıracak biçimde konuşan (kimse); yandan çarklı anlamına gelmektedir.

ÇAÇARON KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Çaçaron kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kökeni İtalyanca olan Çaçaron kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

Yüksek sesle, şirretçe ve karşısındakini bezdirip yıldıracak biçimde konuşan; yandan çarklı.

Çaçaron kelimesi Türkçe mi?

Çaçaron kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kökeni İtalyanca olan bir kelimedir.