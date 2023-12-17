Çad, 4 Sudanlı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Çad hükümeti, Sudanlı yetkililerin, Çad'ı ülkedeki iç savaşa müdahale etmekle suçlayan açıklamaları nedeniyle 4 Sudanlı diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini ve 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Sudanlı yetkililerin, Çad'ı, Sudan'daki çatışmalara müdahale etmekle itham eden sözleri nedeniyle Sudan'ın Encemine Büyükelçiliği müsteşarının, askeri ataşesinin ve iki konsolosun, istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.

Sudanlı diplomatların, 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği aktarılan açıklamada, söz konusu kararın, Egemenlik Konseyi Üyesi ve Ordu Komutan Yardımcısı Orgeneral Yasir el-Ata tarafından yapılan ve Sudan dışişleri bakan vekili tarafından yerel bir televizyonda tekrarlanan, "temelden yoksun vahim açıklamaların" ardından geldiği kaydedildi.