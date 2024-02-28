Çad'da cumhurbaşkanlığı seçimi 6 Mayıs'ta yapılacak
Çad'daki Ulusal Seçim İşleri Ajansı Başkanı Ahmed Bartchiret, cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.
Bartchiret, başkent Encemine'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş döneminin sonuçlanması ve anayasal düzene dönmek için seçim takvimini açıkladıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı adaylarının 6-15 Mart tarihleri arasında müracaat etmeleri gerektiğini aktaran Bartchiret, adaylığı kabul edilenlerin listesinin 24 Mart'ta açıklanacağını bildirdi.
Bartchiret, seçimin ilk turunun 6 Mayıs'ta yapılacağını, geçici sonuçların 21 Mayıs'ta, kesin sonuçların 5 Haziran'da duyurulacağı bilgisini paylaştı.
İkinci turun 22 Haziran'da yapılmasını öngördüklerini aktaran Bartchiret, bu turun geçici sonuçlarının 7 Temmuz'da ve kesin sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti.