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Çad'da cumhurbaşkanlığı seçimi 6 Mayıs'ta yapılacak

Ajans Haberleri
  • 28.02.2024 13:53
  • Giriş: 28.02.2024 13:53
  • Güncelleme: 28.02.2024 13:53
Kaynak: AA
Çad'da cumhurbaşkanlığı seçimi 6 Mayıs'ta yapılacak

Çad'daki Ulusal Seçim İşleri Ajansı Başkanı Ahmed Bartchiret, cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Bartchiret, başkent Encemine'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş döneminin sonuçlanması ve anayasal düzene dönmek için seçim takvimini açıkladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı adaylarının 6-15 Mart tarihleri arasında müracaat etmeleri gerektiğini aktaran Bartchiret, adaylığı kabul edilenlerin listesinin 24 Mart'ta açıklanacağını bildirdi.

Bartchiret, seçimin ilk turunun 6 Mayıs'ta yapılacağını, geçici sonuçların 21 Mayıs'ta, kesin sonuçların 5 Haziran'da duyurulacağı bilgisini paylaştı.

İkinci turun 22 Haziran'da yapılmasını öngördüklerini aktaran Bartchiret, bu turun geçici sonuçlarının 7 Temmuz'da ve kesin sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti.

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