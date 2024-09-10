Çad'da sel felaketi: Yaklaşık 1,5 milyon kişi etkilendi, 340 kişi öldü

Birleşmiş Milletler, Çad'da etkili olan sellerden yaklaşık 1,5 milyon kişinin etkilendiğini ve en az 340 kişinin öldüğünü bildirdi.

İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Çad'da ağustos sonunda 964 binden fazla insanın şiddetli yağmur ve sellerden etkilendiğini duyurduklarını hatırlatan Laerke, "Çad'da seller devam ediyor. Ülke yetkililerine göre etkilenen kişi sayısı yaklaşık 1,5 milyon kişiye yükseldi ve sellerde en az 340 kişi öldü" dedi.

Ülkede on binlerce evin yıkıldığını söyleyen Laerke, tarım arazilerinin sular altında kaldığını ve hayvanların boğulduğunu bildirdi.

"3,4 MİLYON İNSAN AKUT AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Laerke, "Çad'da 3,4 milyon insan halihazırda akut açlıkla karşı karşıya. Ülkede şu anda ve gelecekte çok daha az gıda bulunacak. Nüfusu yaklaşık 19 milyon olan Çad'da 'en yüksek gıda güvensizliği seviyesi' kayıtlara geçti" bilgisini verdi.

BM kuruluşları ve ortaklarının Çad yetkililerine destek verdiğini kaydeden Laerke, gıda, sağlık hizmetleri ve diğer ihtiyaçları temin etmeye çalıştıklarını söyledi.