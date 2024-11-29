Çad, Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını iptal etti

Çad hükümeti, Fransa ile güvenlik ve savunma sanayisi alanlarındaki işbirliği anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Çad Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çad Cumhuriyeti Hükümeti, Fransa Cumhuriyeti ile imzalanan ve 5 Eylül 2019'da değişiklik yapılan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan işbirliği anlaşmasını iptal etme kararını ulusal ve uluslararası kamuoyuna bildiriyor." ifadesi kullanıldı.

Alınan bu kararın tarihi bir dönüm noktası olduğu kaydedilen açıklamada, Çad'ın, bağımsızlığını kazandıktan 66 yıl sonra, tam egemenliğini ilan etmesinin ve stratejik ortaklıklarını ulusal önceliklere uygun yeniden tanımlamasının zamanının geldiğinin altı çizildi.