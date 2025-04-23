Cadde üzerinde 2 saat boyunca alarmı çalan otomobilin sahibi bulunamadı

Manavgat’ta minibüs durağına bırakılan ve yaklaşık 2 saat alarmı çalmasına rağmen sahibine ulaşılamayan otomobil, çekici ile yediemin otoparkına çekildi. Araca, yasak yere park nedeniyle 933 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan minibüs durağına sürücüsü tarafından park edilen 35 AIL 116 plakalı otomobilin alarmı kısa süre sonra bilinmeyen bir nedenle çalmaya başladı. Minibüs durağının yakınında bulunan esnaf, sahibinin kısa sürede geleceği düşüncesiyle çalan alarma katlanırken, geçen 2 saatlik sürede araç sahibi gelmeyince durumdan rahatsız olan vatandaşlar Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine haber verdi.



Sahibi araç çekildikten sonra geldi

Aracın bulunduğu yere gelen trafik ekibi, tüm çabalarına rağmen otomobili bırakan kişiye ulaşamayınca aracı bulunduğu yerden kaldırmak için çekici çağırdı. Caddeye gelen çekici, alarmı çalmakta olan otomobili yükleyerek yediemin otoparkına götürdü. Aracın bırakılma anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin otoparka çekilmesinden kısa süre sonra gelen araç sürücüsü otomobilini geri almak üzere yediemin otoparkına gitti.

Öte yandan, araca yasak yere park etmekten 933 TL para cezası uygulandı.