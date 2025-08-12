Giriş / Abone Ol
Cadde üzerinde motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.08.2025 14:50
Kaynak: İHA
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kapaklı ilçesi Faruk Ilgaz Caddesi, Pınarça yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle seyir halinde olan R.O.K., Cihangir Sokak kesişiminde M.E. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

