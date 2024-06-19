Caddebostan Plajı'nda bayram yoğunluğu

Bayramı İstanbul'da geçirenlerin bir bölümü Caddebostan sahiline akın etti. Caddebostan Plajı'nda yoğunluk oluştu.

Kurban bayramının 4'üncü gününde sıcaktan bunalan vatandaşlar, sahillere akın etti. Dokuz günlük bayram tatilinde kimi vatandaşlar memleketlerinin ve tatil beldelerinin yolunu tutarken, İstanbul’da kalan vatandaşlar ise sahil noktalarında ve piknik alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de Caddebostan sahiliydi. Kimi gölgede ailesiyle birlikte piknik yaparken kimileri de plajda denizin tadını çıkardı.

Cankurtaran, tuvalet ve duş gibi hizmetlerin de bulunduğu Caddebostan halk plajında yoğunluk yaşandı.