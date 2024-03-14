Caddede yürürken kalp krizi geçirip öldü

Niğde'de eşi ile yolda yürürken aniden kalp krizi geçirip yere yığılan 83 yaşındaki Ali Haki Akcıl hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde merkez Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede eşi ile birlikte yürüyen Ali Haki Akcıl, bir anda fenalaşarak yere düştü.

Eşi ve vatandaşlar, durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Akcıl, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Haki Akcıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.