Cade Cunningham'ın kariyer gecesi: Pistons uzatmada kazandı, 7’de 7 yaptı

NBA’de gecenin yıldızı Detroit Pistons oldu. Doğu Konferansı lideri, Little Caesars Arena’da Washington Wizards’ı 137-135 yenerek üst üste yedinci galibiyetini aldı. Maçın kahramanı, kariyerinin en özel performanslarından birine imza atan Cade Cunningham’dı. Genç yıldız, 46 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaparak galibiyeti adeta tek başına getirdi.

Pistons’ta Cunningham’a Daniss Jenkins’in 24 sayı, 8 ribaunt ve Jalen Duren’in 19 sayı, 14 ribauntluk katkısı eşlik etti. Sezonun 9. galibiyetini alan Detroit ekibi, Doğu’nun zirvesinde yerini sağlamlaştırdı.

WIZARDS'IN KÂBUSU

Wizards cephesinde ise kayıplar zinciri devam etti. Peş peşe 9 olmak üzere 10. yenilgisini alan başkent temsilcisinde CJ McCollum’un 42 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Cam Whitmore 20 sayı, Alex Sarr ise 15 sayı ve 15 ribauntla direndi.

Batı Konferansı’nda ise Los Angeles Lakers, Spectrum Center’da konuk olduğu Charlotte Hornets’ı 121-111 mağlup etti. Luka Doncic 38 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarı olurken, Austin Reaves de 24 sayı ve 7 asistle destek verdi.

Hornets’ta Miles Bridges 34 sayı, 8 ribauntla öne çıktı ancak takımının art arda üçüncü yenilgisini engelleyemedi. Charlotte, Doğu’da 12. sıraya geriledi.