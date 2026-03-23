Cadı damgası hâlâ patriyarkanın silahı

Avrupa’da 15. ve 17. yüzyıllar arasında binlerce kadının “cadı” denilerek yakıldığı tarihsel dönem, çoğu zaman geçmişin karanlık bir parantezi olarak anlatılıyor. Ancak güncel araştırmalar, cadı avlarının biçim değiştirerek hâlâ sürdüğünü gösteriyor. Bugün dünyanın farklı bölgelerinde kadınlar “cadı” ilan edilerek şiddete uğruyor, köylerinden sürülüyor ve kimi zaman yakılarak öldürülüyor.

2025 tarihli Amnesty International raporuna göre, Gana’nın kuzeyinde yüzlerce kadın “cadılık” suçlaması nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kalıyor ve “cadı kampları” olarak bilinen yerleşimlerde yaşamaya zorlanıyor. Rapora göre bu kadınlar çoğunlukla yaşlı, “dul” ve ekonomik olarak kırılgan gruplardan oluşuyor.

Benzer şekilde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) 2023 tarihli saha verilerine göre Tanzanya’da özellikle yaşlı kadınlar cadılıkla suçlanarak saldırıya uğruyor ve bazı bölgelerde öldürülme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Hindistan’da ise cadılık suçlamaları “witch-branding” (cadı damgalama) olarak adlandırılıyor. 2024 tarihli bir çalışmaya göre, özellikle Jharkhand ve Assam eyaletlerinde kadınlar bu suçlamalar nedeniyle linç edilip topluluk dışına itiliyor.

Papua Yeni Gine’de ise “büyücülük suçlaması” olarak bilinen suçlamalar doğrudan toplu şiddete dönüşüyor. 2025 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre, bu suçlamalar kadınlara yönelik işkence ve yakma vakalarıyla sonuçlanabiliyor.

CADI KAMPLARI

Gana’daki cadı kampları, bu meselenin en görünür örneği. Kadınlar köylerinde linç edilme riskiyle karşı karşıya kaldıkları için bu kamplara sığınıyor. Ancak 2025 tarihli Amnesty International raporuna göre bu kamplar, kadınları korumaktan çok onları toplumdan izole eden, yoksulluğa mahkûm eden yapılar olarak işliyor.

Kamplarda yaşayan kadınlar sağlık hizmetlerine, temiz su ve gıdaya erişemiyor, ailelerinden kopuyor ve sosyal olarak dışlanıyor.

Bu vakalar, cadılığın bir “inanç” meselesinden çok, toplumsal kriz anlarında işleyen bir tasfiye mekanizması olduğunu ortaya koyuyor. İnsan hakları raporları ve güncel çalışmalar suçlamaların çoğunlukla yaşlı, “dul” ve mülkiyet hakkı olan kadınlara yöneldiğini gösteriyor. Yani cadılık söylemi miras ve ekonomik kontrol mücadeleleriyle doğrudan bağlantılı. Bu yönüyle “cadı” figürü, patriyarkanın kadınları toplumsal ve ekonomik alandan dışlama araçlarından biri olarak işliyor.

***

PEKİ KADINLAR NEDEN HEDEFTE?

Feministler cadılık suçlamalarının rastlantısal olmadığını vurguluyor. Amnesty raporu göre hedef alınan kadınların ortak özellikleri dikkat çekiyor:

• Yaşlı ve dul olmaları

• Mülkiyet sahibi ya da miras hakkına sahip olmaları

• Toplumsal normlara uymadıkları düşünülmesi

Bu özellikler, cadılık suçlamalarının kadınları ekonomik ve sosyal olarak tasfiye etmenin bir yolu olarak kullanıldığını ortaya koyuyor.

***

GEÇMİŞ İLE BUGÜN ARASINDA SÜREKLİLİK VAR

Akademik çalışmalar erken modern Avrupa cadı avları ile günümüz vakaları arasında doğrudan bir süreklilikten ziyade benzer toplumsal mekanizmaların yeniden üretildiğini ortaya koyuyor.

Cadılık suçlamaları genellikle şu durumlarda ortaya çıkıyor:

• Ekonomik kriz ve belirsizlik dönemlerinde

• Miras ve mülkiyet anlaşmazlıklarında

• Toplumsal düzenin “bozulduğu” düşünülen anlarda.

***

EDİNBURGH ÜNİVERSİTESİ’NİN “CADI HARİTASI” ERİŞİME AÇIK

University of Edinburgh bünyesinde yürütülen “Survey of Scottish Witchcraft” projesi ise erken modern dönemde cadı olarak suçlanan yaklaşık 4 bin kişinin verisini içeren kapsamlı bir veri tabanı oluşturdu. 2020’li yıllarda dijitalleştirilen bu çalışma, cadı avlarının coğrafi dağılımını ve hedef kitlenin büyük ölçüde kadınlardan oluştuğunu ortaya koyuyor. Cadı haritasına şu linkten erişilebiliyor: https://witches.is.ed.ac.uk/

Proje verilerine göre:

• Suçlananların yaklaşık yüzde 84’ü kadın

• Suçlamalar çoğunlukla yerel topluluk içi gerilimlerle bağlantılı

• Yargı süreçleri merkezi otorite ile yerel güç ilişkilerinin kesişiminde şekilleniyor.