Çadır satan Kızılay, şimdi de şirketlerinin verilerini gizliyor!

Deprem felaketinde çadır satan, konteyner fabrikası olduğu halde afetler için konteyner stoklamayan, madensuyunda insan sağlığını tehlikeye atacak oranda arsenik tespit edilen Kızılay’da skandalların sonu gelmiyor.

Kızılay tüm tepkilere ve itirazlara rağmen 2018’de “Kızılay Yatırım Holding” adı altında bir holding kurdu Peş peşe kurulan şirketler ile bu holding çatısı altında toplam 13 şirketin yer aldığı açıklandı. Hatta son olarak 7 Eylül 2023’te “DGNY Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi” adı altında bir hayvancılık şirketi dahi kuruldu.

Ancak, neredeyse 2024 yılının sonuna gelinmesine rağmen hâlâ Kızılay Yatırım Holding’in 2023 Yılı Faaliyet Raporu açıklanmadı. Rapor açıklanmadığı için de holding ile 13 şirketin mali durumları, personel sayıları ve faaliyetleri bilinmiyor.

Ayrıca Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün raporları da iki yıldır açıklamayan Kızılay, BirGün’ün “Raporları neden açıklamıyorsunuz?” şeklindeki sorusuna yanıt vermedi.