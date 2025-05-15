Çadır tüccarları böyle korunuyor

Maraş merkezli deprem felaketinin üzerinden iki yıldan fazla bir zaman geçti. İktidarın açıkladığı rakamlara göre en az 53 bin yurttaş 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinde yaşamını yitirdi. Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce’nin daha önce paylaştığı verilere göre, deprem bölgesinde en az 254 bin bina yıkıldı ya da ağır hasarlı olduğu için kullanılamaz hale geldi. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu büyük depreme ise yardım kuruluşu Kızılay’ın çadır satması damga vurdu.

Depremzedeler yardım beklerken çadır ve konserve satan Kızılay’ın yöneticileri hakkında çok sayıda yurttaş, siyasi parti ve baro suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunanlar arasında SOL Parti, HDP, HKP, İyi Parti, TKP, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği, Balıkesir Barosu, avukatlar ve cezaevlerindeki bazı yurttaşlar yer alıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görev alanında bulunduğu için başkentte Kızılay yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma suçundan” soruşturma açıldı. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Mart 2023’te dosyayı Ankara’daki Batı Adliyesi’ne gönderdi.

Yetkisizlik kararının gerekçesi ise “Çadırları satan Kızılay Tekstil A.Ş'nin merkezinin Etimesgut ilçesinde olması” şeklinde açıklandı.

DOSYA İSTANBUL’A YOLLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kızılay ile ilgili birçok suç duyurusunu tek bir dosyada birleştirdi. Ancak Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da yetkisizlik kararıyla dosyanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi.

Yetkisizlik kararının gerekçesi, “Başsavcılık’ın görev alanında Kızılay Çadır A.Ş.’ye ait üretim tesisinin bulunduğu ama bu şirketin merkezinin İstanbul Ataşehir’de olması” şeklinde açıklandı. Batı Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı gönderirken, “Soruşturma yürütme yetkisi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait” dedi.

İstanbul Anadolu Adliyesi ise “Soruşturmayı yürütmeye Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkili” dedi ve dosya tekrar Ankara’ya gönderildi.

17 YÖNETİCİ ŞÜHPELİ

Soruşturma dosyasında 17 Kızılay yöneticisi ile Kızılay Çadır A.Ş. şüpheli sıfatıyla yer aldı. Şüpheliler deprem döneminde Kızılay Başkanlığı koltuğunda oturan Kerem Kınık ile diğer Kızılay yöneticileri, Ahmet Çakmak, Emre Koç, Esra Özkoç, İbrahim Altan, Kerem Kınık, Murat Ellialtı, Nurettin Hafızoğlu, Oğuz Can, Ömer Faruk Özgün, Saim Kerman, Şükrü Can, Tevfik Türel, Yasir Yılmaz, Yener Tanık, Yusuf Ramazan Saygılı ve Zübeyde Hümeyra Çelik’ten oluştu. O dönem Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Kerem Kınık’ın istifasıyla Kızılay Başkanlığı koltuğuna oturtulan Fatma Meriç Yılmaz da soruşturmada şüpheli sıfatıyla yer aldı.

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KIZILAY: DOSYAYI KAPATIN

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, şüpheli sıfatıyla soruşturma yer alan Kızılay yöneticilerinin ifadeleri dahi alınmadı. UYAP sisteminde buna dair bir ifade tutanağı bulunmuyor. Kızılay tarafından soruşturma dosyasına eklenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen dilekçede ise “Suç duyurularının karalama çalışması olduğu ve dosyanın kovuşturmaya yer yoktur kararı verilerek kapatılması” talep edildi.