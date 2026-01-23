Çadır tüccarlığı yanlarına kaldı!

Kızılay yöneticilerinin en az 53 bin yurttaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinde çadır satması skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık Kızılay yöneticilerinin ifadesini bile almadan soruşturmayı kapattı. Bu kararla Kızılay yöneticilerine yargı yolu kapandı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinden sonra yardım kuruluşu Kızılay’ın depremzedelere çadır satması günlerce tepkilere neden oldu. Depremzedeler dondurucu soğukta yardım beklerken çadır satan Kızılay’ın yöneticileri hakkında çok sayıda yurttaş, siyasi parti ve baro, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunanlar arasında SOL Parti, HDP, HKP, İyi Parti, TKP, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği, Balıkesir Barosu, avukatlar ve bazı yurttaşlar yer aldı.

19 YÖNETİCİ YER ALIYORDU

Farklı adliyelere yapılan suç duyuruları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda birleştirildi ve 19 Kızılay yöneticisiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasında, dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile o dönem Kızılay Yönetim Kurulu Üyeliği yapan ve Kınık’ın istifasıyla Kızılay Başkanı olan Fatma Meriç Yılmaz’la diğer Kızılay yöneticileri, Ahmet Çakmak, Emre Koç, Esra Özkoç, İbrahim Altan, Kerem Kınık, Murat Ellialtı, Nurettin Hafızoğlu, Oğuz Can, Ömer Faruk Özgün, Saim Kerman, Şükrü Can, Tevfik Türel, Yasir Yılmaz, Yener Tanık, Yusuf Ramazan Saygılı ve Zübeyde Hümeyra Çelik “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.

DOSYA ADLİYE ADLİYE GEZDİ

Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı önce yetkisizlik kararıyla Ankara’daki Batı Adliyesi’ne gönderdi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da yine yetkisizlik kararıyla dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. İstanbul Anadolu Adliyesi ise “Soruşturmayı yürütmeye Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkili” dedi ve adliye adliye gezen dosyayı tekrar Ankara’ya gönderildi.

ÇADIR SATIŞI DOĞRULANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mali müşavir olan bilirkişiye hazırlattığı 28 sayfalık “inceleme ve değerlendirme” raporunda Kızılay’ın çadır sattığı doğrulandı. Raporda, “Ceza hukuku anlamında suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı, hukuki sorumluluğun kapsamı, kovuşturma yapılıp yapılmaması yönündeki takdir ve değerlendirme yetkisi tamamıyla sayın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na aittir” denilerek olayın hukuki kısmının savcılık tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

‘SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI’

Savcılık, 29 Aralık 2025 tarihinde soruşturmayı davaya dönüştürmeden “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı vererek kapattı. Bu kararın gerekçesi ise “İhbara konu olayda herhangi bir kamu zararının tespit edilmediği gibi atılı suçun unsurlarının da oluşmadığı anlaşılmakta…” ifadeleriyle açıklandı. Savcılık, bu kararın suç duyurusunda bulunanlara da tebliğ edilmemesine karar verdi.