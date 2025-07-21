Çadır ve karavan tatilcileri ’sakin kent’ Akyaka’ya akın etti

Muğla’nın iki ’sakin kent’inden birisi olan Ula’nın Akyaka Mahallesi’ndeki Akyaka Gökova Konaklamalı Orman Kampı sakin ve huzurlu bir tatil tercihi yapan vatandaşların gözde merkezlerinden birisi haline geldi.

Türkiye’nin en önemli mavi yolculuk noktalarından biri olan Gökova Körfezi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Körfezin en dikkat çeken duraklarından biri ise Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde yer alan Akyaka-Gökova Konaklamalı Orman Kampı oldu.



Sessiz, sakin ve huzurlu bir tatil

Çam ormanlarının içinde, Gökova Körfezi’ni yukarıdan gören hakim bir noktada konumlanan kamp alanı, doğayla baş başa, sessiz ve sakin bir tatil arayanlar için ideal bir alternatif sunuyor. Başlangıçta sadece çadır kampı olarak hizmet veren alan, bungalov ve ahşap evlerle birlikte daha fazla ziyaretçiyi ağırlamaya başladı.



Karavan, çadır, taş ev

Denize yürüme mesafesinde bulunan kamp, özellikle kalabalıktan uzak, huzurlu ve doğa ile iç içe bir tatil geçirmek isteyen tatilcilerin son yıllarda en çok tercih ettiği kamp alanlarından biri haline geldi. Alternatif kamp seçeneklerinin yer aldığı Akyaka Gökova Konaklamalı orman kampında ister küçük ve büyük boy çadır, ister karavan, isterseniz taş evlerde tatil imkanı sunuluyor.



Bu alan betondan çok yeşil alan olmuş"

8 yıldır yılın üç aylık tatilini Akyaka Gökova Konaklamalı Orman Kampı’nda geçiren ve İstanbul’dan gelen karavan tatilcisi Ali Duralı, kamp alanında yapılan yeni düzenlemeyi çok beğendiğini, betondan daha çok yeşil alanın oluşturulduğunu söyledi. Duralı, "Eşimle beraber yaklaşık 8 yıldan beri 3 ay burada kalıyoruz. Daha önce hiç gelmedim. Erkek kardeşimiz eşiyle beraber gezerken burayı görmüşler. Biz de genelde günübirlik Saros körfezi, İzmir tarafı bayağı bir günübirlik tatiller yapmıştık. Sonra buraya geldiğimiz zaman çok beğendik burayı. İlk başta 5 yıl falan çadırla geldik. Son 3 yıldır karavan aldık. Karavanla beraber geliyoruz. Mesela bu karavan alanı tamamen top sahasıydı zaten, basketbol sahasıydı. Bildiğim kadarıyla asfalttı burası. Yani burayı komple toprak ile doldurmuşlar, yeşil alana çevirmişler. Ve güzel bir şekilde, çok güzel düzenlemişler yani. Ben açıkçası betonlaşmadan ziyade daha çok yeşilleşme olarak gördüm burayı. Şu anda biz ev konforunda tatil yapıyoruz. Yani giderimizi bağladık, suyumuzu bağladık. Herhangi bir şekilde nasıl evde mutfakta uğraşıyorsa eşim, mutfak işlerini sever kendisi. Burada o şekilde işlerini yapabiliyor. Yani kadınlar burada şu anda çok rahat. Yani açıkçası uzaktan çalışan bir insan olsam mesela ben, karavanı alırım koyarım buraya. 12 ay bile kalabilirim. Genel olarak geçen seneye göre çok güzel bir değişim var. Geçen sene bir yöneticiyle ben konuşmuştum. Bunları yapacağını söylemişti. Biz bazı önerilerimizi söylemiştik. Sağ olsun çoğunu dikkate almış. Ona teşekkür ederim. İnşallah seneye daha iyi olur. Daha çok kalırız. Herkes daha çok kalır. Çok daha güzel zamanlar geçiririz" dedi.