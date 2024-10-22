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Çadırda mangaldan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastanelik oldu

Nevşehir'de, kaldıkları çadırda yaktıkları mangaldan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 22.10.2024 23:27
  • Giriş: 22.10.2024 23:27
  • Güncelleme: 22.10.2024 23:27
Kaynak: DHA
Çadırda mangaldan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastanelik oldu

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan Hacire G. (50), Kadir G. (27), Mehmet G. (11) ve Ayaz G. (6), yaktıkları mangalı çadıra aldı. 4 kişi de mangaldan çıkan dumandan zehirlenirken, yan çadırda kalan komşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 4 kişiyi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan çadırda kalan Mehmet Ali Aktüğ, "Benim komşularımdı. Bağırma sesleri duydum. Çadıra girdim. Mangalın içinde ateş yakmışlar. Köz olmuş. Közden zehirlenme olmuş" dedi.

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