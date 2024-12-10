Çadırda uzun bekleyiş

Ebru ÇELİK

İstanbul Çatalca'daki Polonez gıda fabrikasında sendika haklarını kullanmalarının ardından çıkartılan 146 işçinin direnişi tüm zorluklara rağmen devam ediyor.

İşçiler Ankara’ya yürüyebilmek için üç gündür açlık grevinde. Çatalca Adliyesi önündeki çadırda onları dinledik.

Soğuğa rağmen 146 Polonez işçisi evlerinde uyumak yerine sokakta sabahlayarak adalet arıyor. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç ve 3 hekim çadıra gelerek işçilerin sağlık durumlarını kontrol etti.

Sık sık polisin sert müdahaleleriyle karşılaşan işçiler, hayatlarında ilk kez açlık grevi yaptıklarını söylüyorlar.

İşçilerden Ayda Erdal, "Çoğu işçi açlık grevi nedir bilmezdi. Aslına bakarsanız sendikadan da çok sonra haberimiz oldu. Eskiden böyle bir haber gördüğümde kanalı değiştirirdim. Artık vakit buldukça haber dinliyorum, empati yapmaya çalışıyorum. Bizleri görenler de bizlerle empati yapmaya çalışsın lütfen" diye konuştu.

İşçilerin bazıları çadırda sandalyelerde uyukluyor. Kimi ise buz gibi banklarda.

Gece, işçilerden Ömer Kaçamer fenalaştı. Birkaç gün önce polis müdahalesinde darp edilmiş. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğunu öğrendik.

Geceye, soğuğa, yağmura rağmen günlerdir direnişlerini sürdüren Polonez emekçileri bir kez daha Ankara’ya yürümek için kararlı olduklarını dile getirdi.