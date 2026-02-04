Çadırları ateşe verilen Şık Makas işçilerinden valiliğe tepki

Ödenmeyen maaşları için direnen ve bu yüzden de tazminatsız işten atılan Şık Makas işçileri, geçtiğimiz gün direniş çadırlarının yakılması üzerine direniş alanlarında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Dört aydır hakları için direnen işçiler Tokat Valiliğine seslenerek "Görevinizi kötüye kullanmayın, işçi düşmanlığından ve patron yanlısı tutumunuzdan vazgeçin" dedi.

Açıklamalarında, "Biz birlikte mücadeleye giriştiğimizde, kazanımın bu birliğe bağlı olduğunu biliyorduk ve bugün bunu yaşayarak görüyoruz. Birliğimizi dağıtmak için kirli oyunlar oynayacaklarını biliyorduk ve bugün bunu da yaşayarak görüyoruz. Bu birliği dağıtmak istediklerini, birleşip hakkını arayan işçiden korktukları kadar hiçbir şeyden korkmadıklarını biliyoruz" denildi.

"MÜCADELEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Sarı sendika ve patronun eylemin daha başında ‘şiddet kullandılar’ iftirası attığını hatırlatan işçiler, "İki sene içinde Çorlu’da ve Tokat’ta dört binden fazla işçiyi işten atan, işçilerin haklarına çöküp gitmek isteyen patron, işçileri işten atıp makineleri satan bizmişiz gibi; başından beri fabrikayı kapattırmak istiyorlar iftirası atıyor. Bugün de çadırımıza, yüzlerce işçinin el birliğiyle inşa ettiği çatımıza iftira atıyorlar. Sarı sendikanın çektiği videolarda bize attığı iftiraları patronun emriyle yaptığını biliyoruz. Bu işi doğrudan Kolunsağ’ın örgütlediğini biliyoruz. Yetmiyor, yakıp yıkarak çatımızı dağıtmaya çalışıyorlar. Gece yarısı operasyonuyla, pusu yoluyla, kendilerine yakıştığı gibi gizlenerek çadırımızı ateşe veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Tokat Valisinin eylemlerin başında yasaklamalarla direnişi engellemeye çalıştığını belirten işçiler, bugün de direniş çadırlarının yakılarak gözdağı verilmeye çalıştığını kaydetti. Şık Makas emekçilerinin açıklaması şu ifadelerle devam etti:

“Biz birliğimize, mücadelemize bugüne kadar nasıl sahip çıktıysak, bundan sonra da öyle sahip çıkacağız. Her saldırınızda daha güçlü çıkacağız karşınıza. En başından beri söylüyoruz, bu kavga bir tane patronla bütün Tokat halkı arasında. Bütün Tokat halkının parasına çöküp kaçmak isteyen patron ile ‘Tokat halkının parası Tokat’ta kalacak’ diyen emekçiler arasında. Bu kavga bir tane patronun saçtığı kırıntılarla asalaklığını sürdürenler ile onuruyla, alın teriyle yaşamını sürdürenler arasında. Bu kavgada, binlerce işçinin ekmeğine çökenlerin, hırsızların tarafında olmak isteyenler kendileri bilir. Biz işçilerin tarafında olanları biliyoruz. Direnişimizi dört aydır Tokat halkının ve Türkiye’nin dört bir yanından emekçilerin verdiği destekle sürdürüyoruz.”

"SİZ YENİLECEKSİNİZ"

“Patronun yanında saf tutanları da biliyoruz. Herkes de biliyor. Köşeye sıkıştıkça kirli oyunlarını devreye sokuyorlar” diyen işçiler, çadırlarını yakanları kanıtlarıyla kamuoyuna bildireceklerini söyledi. Emekçiler, açıklamalarını şu şekilde sona erdirdi:

“Bundan sonra da çadırımıza, direniş alanımıza el uzatanlar bilsinler ki, hangi kişi ya da kurum bizim çadırımıza el uzattıysa orası direniş alanı haline gelir, çadırımızı oraya kurarız. Çadırımızı ateşe veren faillere de açıkça sesleniyoruz: Kim olduğunuzu biliyoruz. Ortaya çıkacaksınız. Hesap vereceksiniz. Biz kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Siz yenileceksiniz.”