Cafer Mahiroğlu "içimizdeki düşmanlar" sözlerine açıklık getirdi: Bahsettiğim kişi...

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınması sonrası açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Cafer Mahiroğlu izleyicilere teşekkür ederek, "Sevgili Türk halkı, Halk'ın gazetecileri Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınması sonrasında gösterdiğiniz dayanışmadan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Kiminiz yürüyerek, kiminiz koşarak geldiniz, kiminiz dayanışma göstermek için çocuklarınızla saatlerce Halk TV önünde beklediniz" dedi.

"Ama bu zor günlerde, dost görünümlü, Truva atına saklanmış içimizdeki düşmanları da gördük" diyen Mahiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgi ve becerisi şovmenlikten ibaret olan çürük meyveleri sepetimizden atacağız. Sevgili Türk halkı, demokrasiye inanmış, özgür, müreffeh Türkiye'ye özlem duyanlara senelerdir bu ekrandan sesleniyoruz. Bugün de yine inandığımız, uğruna mücadele verdiğimiz, bedel ödediğimiz değerler için aynı cesaretle haykırıyoruz. Dünden beri yaşananlar hukuk çerçevesinde izah edilecek olaylar değil. Düşman hukuku-dost hukuku ayrımı yapılıyor. Son haftalarda bir fırtınanın kopacağından bahsediliyor. O fırtınalar bizi yıldıramaz. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Kendi ülkemizin fırtınası bizi ancak doğduğumuz topraklara serpiştirir.O yüzden ne korkarız ne de sineriz."

Sevgili Türk halkı, Halk'ın gazetecileri Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınması sonrasında gösterdiğiniz dayanışmadan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Kiminiz yürüyerek, kiminiz koşarak geldiniz, kiminiz dayanışma göstermek için çocuklarınızla… — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) January 29, 2025

Mahiroğlu, paylaşımını alıntılayarak yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamasında şunları kaydetti: "Görüyorum ki safların sıklaştığı bu zor günlerde daha da net olmak lazım. "Dost görünümlü, Truva atına saklanmış içimizdeki düşmanlar" diye bahsettiğimiz kişi bir muhalif kanalda ana haber sunucusu olan şahıstır."