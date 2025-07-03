Cafer Mahiroğlu'ndan Halk TV karartmasına tepki: Değil 10 gün, 100 gün de karartsanız...

Halk TV Yönetim Kurulu üyesi Cafer Mahiroğlu, salı günü başlayacak olan Halk TV'ye verilen 10 gün ekran karartma cezasına tepki gösterdi. Mahiroğlu, "Değil 10 gün, 100 gün de karartsanız halkın haber alma hakkından ödün vermeyeceğiz, bu baskıya boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK'ün verdiği 10 gün ekran karartma kararı tebliğ edildi. Halk TV ekranları 8 Temmuz Salı günü saat 24.00'ten itibaren 10 gün boyunca kararacak.

Hepimiz 10 gün, Halk TV'siz Türkiye'yi tecrübe edeceğiz.

Halk TV'nin susturulduğu bu 10 günde umarız işsizlik azalır, faiz düşer, asgari ücret artar, emekli ay sonunu getirecek maaşa kavuşur, enflasyon düşer, pazar ucuzlar, çiftçi hasadından kazandığıyla masrafını karşılayabilir.

Bunların olmasını bu ülkeyi seven herkes gibi biz de isteriz. Ama haberi karartarak hiçbir şey düzeltilemez.

Değil 10 gün, 100 gün de karartsanız halkın haber alma hakkından ödün vermeyeceğiz, bu baskıya boyun eğmeyeceğiz."

RTÜK'ün verdiği 10 gün ekran karartma kararı tebliğ edildi. Halk TV ekranları 8 Temmuz Salı günü saat 24.00'ten itibaren 10 gün boyunca kararacak.



Hepimiz 10 gün, Halk TV'siz Türkiye'yi tecrübe edeceğiz.



Halk TV'nin susturulduğu bu 10 günde umarız işsizlik azalır, faiz düşer,… — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) July 3, 2025

NE OLMUŞTU?

RTÜK, Halk TV’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor" ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik" ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası vermişti.

Halk TV'ye karar bugün tebliğ edildi. Eğer yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa, 8 Temmuz Salı günü 24.00'te Halk TV 10 günlüğüne karartılacak.

Aynı suçlamayla bir kez daha ceza almış olan Halk TV, önümüzdeki 1 yıl içinde aynı maddeden bir kez daha ceza alırsa lisansı tümüyle iptal edilecek.