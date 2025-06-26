Cafer Mahiroğlu'ndan Halk TV'nin lisansını 3 aydır onaylamayan RTÜK’e tepki

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, RTÜK'ün Halk TV lisansını 13 Mart'tan bu yana onaylanmamasına tepki gösterdi.

Lisans ödemesinin yapıldığını ve tüm belgelerin teslim edildiğini söyleyen Mahiroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilmediğimiz bir takım niyetlere sebepler mi aranıyor?" diye sordu.

Mahiroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"13 Mart’tan bu yana, lisans süremizin uzatılması için yaptığımız başvuruya RTÜK’ün cevap vermesini bekliyoruz.

Parasını yatırdığımız, tüm belgelerini eksiksiz verdiğimiz başvuru 3,5 ay geçmesine rağmen hala Üst Kurul gündemine alınmış değil.

Son derece sıradan bir prosedür neden işletilmiyor? Bilmediğimiz bir takım niyetlere sebepler mi aranıyor?

Unutulmasın ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Her şeyin farkındayız, hiçbir şey karanlıkta kalmaz."