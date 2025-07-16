Cafer Mahiroğlu'ndan 'Halk TV satılacak' iddialarına yanıt

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, "Halk TV satılacak" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’ın Halk TV’nin Can Grubu’na satılması için görüşmeler yapıldığı iddiasını yalanlayan Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her gün ayrı bir müptezelin yalanlarıyla uğraşırken şimdi de hayatımda hiçbir araya gelmediğim hatta tanımadığım bir grupla Halk TV’yi satmak için görüşmeler yaptığımı iddia ediyorlar" ifadelerini kullandı. Mahiroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Halk TV’nin kale gibi duruşu bazılarının canını ciddi şekilde sıkmış görünüyor. Her gün ayrı bir müptezelin yalanlarıyla uğraşırken şimdi de hayatımda hiç bir araya gelmediğim hatta tanımadığım bir grupla Halk TV’yi satmak için görüşmeler yaptığımı iddia ediyorlar.

Bunları anlatan kişi iddiasında oldukça da ciddi... Bak güzel kardeşim! Birileri seni güzelce trollemiş. Daha kaç kere söylemeliyim bilemiyorum! Cafer Mahiroğlu bu toprakların çocuğudur ve demokratik-laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesine inanmış biridir.

Cafer Mahiroğlu yaşadığı sürece Halk TV satılamaz, almaya da kimsenin parası yetmez çünkü Halk TV demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne gönül vermiş milyonların televizyonudur. O yüzden satılacak bir ürün değildir güzel kardeşim."

Halk TV’nin kale gibi duruşu bazılarının canını ciddi şekilde sıkmış görünüyor. Her gün ayrı bir müptezelin yalanlarıyla uğraşırken şimdi de hayatımda hiç bir araya gelmediğim hatta tanımadığım bir grupla Halk TV’yi satmak için görüşmeler yaptığımı iddia ediyorlar.



Bunları… — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) July 15, 2025

NE OLMUŞTU?

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, YouTube yayınında Halk TV’nin yakında Habertürk’ü satın alan Can Grubu’na satılacağını iddia etti. Özkiraz, Halk TV'nin DEM Parti’ye fazla süre vermesini de bu satış iddialarıyla ilişkilendirerek eleştirmişti.

Özkiraz "Halk TV, Habertürk'ü satın alan Can Grubu'na satılacak. Cafer Mahiroğlu bu satış için bir görüşme yaptı. Büyük patrondan izin gelirse, Halk TV yakında Habertürk grubuna katılacak” iddialarında bulunmuştu.