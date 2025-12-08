Cafer Mahiroğlu resmen duyurdu: Uğur Dündar Halk TV'de

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV'ye geçtiğini resmen duyurdu.

Mahiroğlu, Dündar'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Türk basınının duayen ismi, hepimizin ağabeyi, sevgili Uğur Dündar yuvana hoş geldin. Olman gereken yerdesin. Seni çok özlemiştik" sözlerine yer verildi.

Mahiroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Ömrünü halkın haber alma hakkına adamış, en zor yıllarında Halk TV’ye karşılıksız emek vermiş, Türk basınının duayen ismi, hepimizin ağabeyi, sevgili Uğur Dündar yuvana hoş geldin. Olman gereken yerdesin. Seni çok özlemiştik."

SÖZCÜ'DEKİ DEĞİŞİM VE DÜNDAR'IN AYRILIĞI

Sözcü TV’de 1 Aralık Pazartesi günü genel yayın yönetmeni dahil 14 gazetecinin işine son verilmişti. Kanalın avukatlığını ise organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın üstlendiği bildirilmişti. Daha sonra ise kanalda yeni görev dağılımı açıklanmıştı. Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliğine İpek Özbey, Sözcü TV Genel Müdürü görevine ise Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk getirilmişti.

Özdil, 2023 yılında Sözcü gazetesindeki yazılarına son vermişti. Daha sonra 11 Mart 2025'te Sözcü gazetesinde köşe yazılarına dönmüştü.

2012 yılından bu yana Sözcü Gazetesi'nde yazan gazeteci Uğur Dündar, 4 Aralık'ta "Veda..." başlıklı yazısında "Evet, yolun sonuna geldik" diyerek, gazete ve Sözcü TV’den ayrıldığını açıklamıştı.

1 Mart 2023'te yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı dahil 14 çalışanın işine son verilmesinin ardından gelen bu karar için "kimsenin kendisine 'git' demediğini" ifade eden Dündar, veda yazısında 'yolun sonuna geldik' diye yazmıştı.

Müjdat Gezen, yakın arkadaşı Uğur Dündar'ın Halk TV ile anlaştığını duyurmuştu. Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde "Benden duymuş olmayın ama Uğur, Halk TV ile anlaştı. Gazete Halk da yakında çıkıyor. Orada yükü daha ağır olacak" diye yazmıştı.