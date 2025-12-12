Cafer Özilhan’dan yaşamdan öyküler

İrem İLYAS

Cafer Özilhan’ın kaleme aldığı öyküler ‘Şah ve Mat - Kalen Yıkıldı’ başlığıyla Klaros Yayınları etiketiyle çıktı. ‘Topaçlar’, ‘Mavi Kanatlı Kuş’, ‘İnsan Kozası’, ve ‘Martı Çığlıkları’ adlı öykü kitaplarıyla tanıdığımız Cafer Özilhan "Yaşamda kendini sorgulamayan gerçeğe ulaşamaz. Çünkü gerçek kişinin kendisi aynada gördüğü yüzdür" diyor.

Özilhan kitabıyla da ilgili şu görüşleri paylaşıyor: "Özellikle medya ve siyaset dünyasından çokça ismin yer aldığı, zülfü yâre dokunan, en çok da kendime dokunan öyküleri bu yeni kitabımda okuyucularımla buluşturdum."