Caferağa Deprem Toplanma Alanı imara açıldı: CHP'den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ‘Caferağa Deprem Toplanma Alanı’nı konut imarıyla satışa çıkardığını ifade ederek tepki gösterdi.

Zeybek, "Beton açgözlülüğünüze bir son verin. Bir kere olsun milleti düşünün. Bu akıl almaz karardan geri dönün" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"'Yaptım oldu' anlayışından vazgeçin! Halkın nefes alanlarını, deprem toplanma alanlarını yağmalamaktan vazgeçin. Elinizi çekin! Vakıflar Genel Müdürlüğü, her ne hikmetse Caferağa Deprem Toplanma Alanı'nı konut imarıyla satışa çıkarıldı. Aklınızı, dimağınızı, zihniyetinizi artık değiştirin.

Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağı ve yerel yönetimlerin uyarılarına kulak verin. Çünkü burası sadece bir arazi değil; imar planı olmayan bir alan, arkeolojik ve kentsel sit alanı, tescilli ağaçların bulunduğu bir alan.

Muhtarlık binası, paramedik acil ambulans hizmeti, aile sağlık ocağı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait bir birim ve PTT alanı üzerinde yer alıyor. Yetmezmiş gibi bir de bu bölge, 28 Eylül 2022’de 'Kadıköy Geleneksel Çarşı ve Moda Kentsel ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı' ilan edildi.

25 Kasım 2022’de de geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlendi. Mevzuata göre bu alanda yeni bir uygulama yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli nazım plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın hazırlanıp onaylanması şart.

Daha ne olmalı durmanız için? Bu aşamalar tamamlanmadan bölgede herhangi bir inşaat veya ihale yapılamaz. Beton açgözlülüğünüze bir son verin. Bir kere olsun milleti düşünün. Bu akıl almaz karardan geri dönün."