Caferağa konut projesi ihaleye çıkarıldı: "Mahalle bizim, vazgeçmiyoruz"

İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde afet koordinasyon alanı olarak belirlenen yaklaşık 12 bin metrekarelik Moda Bostanı ve çevresinin konut projesi için ihaleye açılmasını protesto eden halk ihalenin yapıldığı Üsküdar'daki Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Sit alanı içindeki parselin ihalesini izlemek isteyen Caferağa Mahallesi Muhtarı Hanife Dağıstanlı ve mahallenin avukatının talebi, “Kamuya açık bir ihale değil, vatandaş katılamaz” gerekçesiyle reddedildi. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü önünde bekleyen mahalleli ‘‘Son yeşil alanımızı ranta teslim etmeyeceğiz. Mahalle bizim" dedi.

Kadıköy’deki Caferağa Mahallesi’nde bulunan deprem toplanma alanının konut imarına açılmak istenmesine karşı bölge halkının tepkisi sürüyor. 27 Ağustos’ta ilan edilen ihale bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü’nde yapıldı. "Mahalle bizim vazgeçmiyoruz" pankartı açan Caferağa mahallesi halkı, "Çocuk parkıma dokunm", "Bir kent suçu daha istemiyoruz", "Son yeşil alanımızı ranta teslim etmeyeceğiz" yazılı dövizler açtı, "Beton değil, toplanma alanı", "Ranta değil, halka alan aç" sloganları attı.

İhalenin yapıldığı Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yapan Caferağa Mahallesi muhtarı Hanife Dağıstanlı, ihalenin iptali için imza kampanyası başlattıklarını ve topladıkları bin 205 imzayı teslim ettiklerini söyledi. Dağıstanlı "Kamu görevlisi olarak ben ve avukatım ihaleyi izlemek istedik ancak 'kamuya açık bir ihale değil, vatandaş katılamaz' gerekçesiyle reddedildi" dedi.

"HUKUKA AYKIRI"

Dağıstanlı, ihaleyi açan müdürlüğün ve yüklenicinin planlama yetkisi olmadığına dikkat çekti. Dağıstanlı, “Şartnamede plan hazırlatılması yükleniciye iş olarak verilmiştir. Bu hukuka aykırıdır. Alanda daha önce imar uygulaması yapılmadığından ihalede gerçekte ne büyüklükte bir alandan söz edildiği belli değildir. İhale konusu parsel, ihale edilmeye uygun değildir. Alan sit alanı içindedir. Şu anda geçerli olan geçiş dönemi koşullarına göre inşaat yapılamayacağı gibi Koruma Kurulu kararı olmadan yapılan her işlem Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırıdır. Parsel üzerinde Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olan Şair Nefi Çocuk Parkı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Caferağa Mahallesi Muhtarlığı, Afet İstasyonları, Moda Bostanı, halı sahalar ve açık otopark bulunmaktadır. Tamamına yakını açık alan niteliğinde olan parsel olası bir afet durumunda Caferağa Afet Koordinasyon Alanı olarak kullanılacak ve gerekli acil hizmetler muhtarlık koordinasyonunda burada verilecektir. Bu hukuksuz ihale gerçekleşirse Kadıköy ilçesinin afet müdahale planı doğrudan etkilenecektir" diye konuştu.

"İHALEDEN VAZGEÇİN"

Yetkililere seslenen Dağıstanlı, şöyle devam etti:

"Caferağa Mahallesi’nde yaşayan 22 bin kişiyi temsilen burada olan bizler ağzınızdan duymak istiyoruz. Başta sağlık olmak üzere kesintiye uğrayacak kamu hizmetleri ve kaybedeceğimiz son yeşil alanımızın ötesinde olası İstanbul depremi sonrasında bize biçtiğiniz kaderi bir kez de gözümüzün içine bakarak söyleyin. Gelin ve yenilenemeyen binalarımızın enkazında ölmezsek sokak aralarında ölmemizin umurunuzda olmadığını söyleyin. Kamu yararından anladığınız şeyin gelir elde etmekten ibaret olduğunu ihale metinlerinden, yazdığınız yazılardan anlıyoruz ve reddediyoruz. Bu hukuksuz ihaleden bir an önce vazgeçin.” Mahallelinin bekleyişi sürüyor.

"HATA YAPIYORLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da dün Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde açıklama yaptı. Kösedağı, "Şu anda plansız bir yeri ihaleye açarak aslında burada Vakıflar Genel Müdürlüğü bir hata yapıyor. Burada bizim ihtiyacımız olan şey yeni binalar değil nefes alınacak yeşil alanlar. O yüzden biz bu donatı alanının korunmasını, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ihaleden vazgeçmesini, kararını gözden geçirmesini istiyoruz" diye konuştu. Kadıköy Belediyesi olarak hem ihalelerin iptaline hem de yürütmenin durdurulması ile ilgili dava açtıklarını söyleyen Kösedağı, "Hem Modalılar, Caferağalılar hem de Kadıköylüler olarak da sürecin takipçisiyiz. Hedefimiz, gayemiz buranın yine bu şekilde donatı alanı ve yeşil kalmasını sağlamak" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de Caferağa Mahallesi'nde yaklaşık 22 bin insanın yaşadığını belirterek "Plansız olan bir yerin ihale askısına çıkarılması kamu uygulamaları açısından bugüne kadar gördüğümüz uygulamalara benzemiyor. Diğer bir başka sıkıntı ise içinde bulunduğumuz Caferağa bölgesi ya da bilinen ismiyle Moda bölgesi çoğunlukla arkeolojik sit alanı ve bu bölgelerdeki yapı yaşı 50-60 yıl civarında ve bu insanların bir olası deprem riski karşısında ya da bir yer sarsıntısında evleri yıkılmasa bile toplanabilecekleri buradan başka bir alan yok. Yani koca bir mahallenin ortasında korunabilmiş olan tek yeşil alan şimdi imara açılma amacıyla satılacak. Alan firmada gidecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bu yeşil alanları, ağaçları keserek burada inşaat yapacak ve buradan gelir elde edecek. Yani rantçı bir proje, kamucu ve toplumcu olmayan bir plan anlayışının uygulamanın temel bir göstergesi" diye konuştu.