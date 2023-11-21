Cağ kebabı aşkı TCDD'nin deposunu yaktı

Erzurum’da Devlet Demir Yolları'na ait depoda çıkan yangın güçlükle söndürülebildi. Yangına kurum çalışanlarının depo içerisinde koyun keserek cağ kebabı yaptıkları için yaktıkları ateşin neden olduğu belirlendi.



Bugün, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde bulunan TCDD’ye ait atölye ve depoların bulunduğu bölgede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri 3 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı.

Kurum çalışanlarının depo içerisinde koyun keserek cağ kebabı yapmak istedikleri belirlendi. Kebap için yakılan ateşin sıçraması sonucu depoda bir anda yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 3 saat sonra kontrol altına alınabildi.

İddiaya göre çalışanlar önce yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştığı ancak başarılı olamadı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de zaman zaman zor anlar yaşadı. Yoğun dumandan etkilenen bazı itfaiye personeline 112 ekiplerince müdahale edildi. Yangın sırasında depoda bulunan kimyasal malzemeler de itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından uzaklaştırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri de yangının meydana geldiği depo ve atölyede incelemelerde bulundu.