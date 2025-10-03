Çağan Irmak'ın yeni filmi 'Adile'nin vizyon tarihi belli oldu

Giriş / Abone Ol
Çağan Irmak'ın yönettiği ve Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in hayatını anlatan 'Adile' filmi, 5 Aralık'ta vizyona girecek.

Kültür Sanat
  • 03.10.2025 10:31
  • Giriş: 03.10.2025 10:31
  • Güncelleme: 03.10.2025 10:48
Kaynak: Haber Merkezi
Çağan Irmak'ın yönettiği ve Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in hayatını anlatan 'Adile' filminin vizyon tarihi belli oldu.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği ve çekimleri yaz aylarında gerçekleştirilen film 5 Aralık'ta vizyona girecek.

Filmde Adile Naşit'i, Meltem Kaplan canlandıracak.

Senaryosunu Box Office Türkiye'den Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı film, Adile Naşit'in sanat kariyerinin yanı sıra özel hayatına da değinecek.

