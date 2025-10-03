Çağan Irmak'ın yeni filmi 'Adile'nin vizyon tarihi belli oldu
Çağan Irmak'ın yönettiği ve Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in hayatını anlatan 'Adile' filmi, 5 Aralık'ta vizyona girecek.
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği ve çekimleri yaz aylarında gerçekleştirilen film 5 Aralık'ta vizyona girecek.
Sinemanın en içten gülüşü, Adile geliyor!— BKM (@Bkmonline) October 2, 2025
Çağan Irmak’tan #Adile 5 Aralık’ta sadece sinemalarda! pic.twitter.com/RgJkHbowR8
Filmde Adile Naşit'i, Meltem Kaplan canlandıracak.
Senaryosunu Box Office Türkiye'den Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı film, Adile Naşit'in sanat kariyerinin yanı sıra özel hayatına da değinecek.